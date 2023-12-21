خبر في الجول - بند يتيح لـ بيراميدز استعادة صابر في يناير 2024

يحق لبيراميدز قطع إعارة محمود صابر إلى زد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب صابر معارا من بيراميدز إلى زد لمدة موسم واحد تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإنه يحق لنادي بيراميدز قطع إعارة محمود صابر إلى زد في شهر يناير 2024 حسب بنود التعاقد مقابل عدم دفع زد القسط الأخير من الصفقة والمقدر بمليون ونصف جنيه.

وارتبط اسم صابر بحسب التقارير في الدخول بصفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز، يحصل في مقابلها الأخير على خدمات محمد صبحي، وذلك حال فتح باب القيد للزمالك في يناير المقبل.

صابر البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري مع زد 7 مباريات سجل خلالها هدف واحد كما صنع آخر.

وخاض صابر بقميص بيراميدز 52 مباراة في جميع المسابقات سجل 6 وصنع 11 منذ انتقاله من النجوم.

وتألق صابر مع منتخب مصر في أمم إفريقيا تحت 23 عاما وسجل هدفين في مشوار البطولة من بينها هدف صاروخي رُشح لجائزة أفضل هدف في القارة لعام 2023.