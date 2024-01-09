استبعاد ثنائي السنغال بسبب الإصابة.. والكشف عن البديل

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 12:58

كتب : FilGoal

لاعبو السنغال يحتفلون بهدف بولاي ديا

أعلن أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال ضم المهاجم بامبا ديانج والحارس ألفريد جوميز لقائمة الفريق النهائية في أمم إفريقيا 2023 لتعويض غياب المهاجم بولاي ديا والحارس سيني ديانج بسبب الإصابة.

ويحق لأي منتخب استبدال أي لاعب مصاب قبل 24 ساعة من مباراته الأولى بالبطولة التي تنطلق السبت المقبل بكوت ديفوار.

وقال سيسيه في تصريحات للصحفيين: "بامبا ديانج يعرف الفريق جيدا. إنه يعرف مكانه. وهو حاليا يعمل بشكل جيد في لوريان، وعاد للتو من الإصابة".

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وأضاف "جوميز أيضا يعرف الفريق جيدا. لذلك نحن مستمرون بمجموعة اللاعبين التي نلعب بها دائما".

قبل أيام، كشف سيسيه عن قائمة فريقه التي سوف تدافع عن اللقب الذي تحقق في عام 2021.

ويلعب منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجوار كل من الكاميرون وغينيا وجامبيا.

ويبدأ أسود التيرانجا مشوار حملتهم للدفاع عن اللقب في 15 يناير المقبل ضد جامبيا وبعدها بأربعة أيام يواجهون الكاميرون.

ويختتم منتخب السنغال مبارياته أمام غينيا في 23 يناير المقبل.

وجاءت القائمة النهائية التي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي (أهلي جدة السعودي)- سيني ديانج (ميدلزبره الإنجليزي)- موري دياو (كليرمون فوت الفرنسي)

في الدفاع: كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)- عبده ديالو (العربي القطري)- موسى نياخات (نوتنجهام فورست)- عبد اللاي نداي (تروا الفرنسي)- يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)- إسماعيل جاكوبس (موناكو الفرنسي)- عبد اللاي سيك (مكابي حيفا)- فودي بالو توريه (فولام الإنجليزي)- فورموسي ميندي (لوريان الفرنسي)

في الوسط: إدريسا جانا جاي (إيفرتون الإنجليزي)- بابي جاي (مارسيليا الفرنسي) - بابي سار (توتنام الإنجليزي)- كريبين دياتا (موناكو الفرنسي)- لامين كامارا (ميتز الفرنسي)- شيخو كوياتي (نوتنجهام فورست الإنجليزي)- نامباليس ميندي (لانس الفرنسي)

في الهجوم: ساديو ماني (النصر السعودي)- نيكولاس جاكسون (تشيلسي الإنجليزي)- إليمان نداي (مارسيليا الفرنسي)- عبد الله سيما (رينجرز الاسكتلندي)- بولاي ديا (ساليرنتينا الإيطالي)- حبيب ديالو (الشباب السعودي)- إسماعيلا سار (مارسيليا الفرنسي).

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

السنغال أليو سيسيه بولاي ديا بامبا ديانج ألفريد جوميز
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