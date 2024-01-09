شيرار يختار صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا بالدوري الإنجليزي حتى منتصف الموسم

اختار آلان شيرار أسطورة الدوري الإنجليزي، محمد صلاح نجم ليفربول ضمن الفريق الأفضل بالمسابقة خلال النصف الأول من موسم 2023-2024.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا حتى الآن تصدر الفريق الأفضل من وجهة نظر محلل رابطة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد صلاح بجوار هيونج سون مين جناح توتنام وجارود بوين مهاجم وست هام يونايتد وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا في الخط الأمامي.

أما في خط الوسط فيتواجد ديكلان رايس لاعب أرسنال ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا.

رباعي الدفاع تكون من ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك مدافعا ليفربول وويليام ساليبا قلب دفاع أرسنال وديستيني أودوجي ظهير توتنام.

أما حارس المرمى فهو جوليلمو فيكاريو حارس توتنام.

المدرب الأفضل هذا الموسم حتى الآن من وجهة نظر مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق هو أوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

ووصل موسم الدوري الإنجليزي إلى الجولة 20.

video:1