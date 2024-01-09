بثنائية في ويجان.. مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا
الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 00:50
كتب : FilGoal
تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بعد التغلب على ويجان بثنائية دون رد.
سجل هدف مانشستر يونايتد الأول في المباراة الظهير الأيمن البرتغالي ديوجو دالوت في الدقيقة 22.
وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 74.
ووصل مانشستر يونايتد إلى دور الـ32 ليلعب ضد الفائز من مباراة نيوبورت ضد إيستلي.
وأجريت قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وشهدت عدة مواجهات كبرى.
وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتوتنام هوتسبر.
أما ليفربول الذي أقصى أرسنال فسيواجه الفائز من نورويتش وبريستول روفرز.
بينما يلعب تشيلسي مع أستون فيلا. ويقام الدور الرابع في الأسبوع الأخير من شهر يناير.
نرشح لكم
جوارديولا: عودة دي بروين لن تحل كل مشاكل سيتي كلوب: فخور بما قدمناه ضد أرسنال.. وغيرنا أسلوبنا بين الشوطين أرتيتا: لم أر فريقا يفعل ذلك أمام ليفربول مثل أرسنال انتهت كأس الملك - بارباسترو (2) (3) برشلونة كأس الاتحاد الإنجليزي - لأول مرة منذ 60 عاما.. ليفربول ينتصر على أرسنال ويزيد أوجاع أرتيتا جوتا: سنحاول سد الفجوة في غياب صلاح انتهت كأس الاتحاد - أرسنال (0) (2) ليفربول.. الريدز للدور الرابع التشكيل - في غياب النني وصلاح.. هافرتز يقود أرسنال وداروين في هجوم ليفربول