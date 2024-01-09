بثنائية في ويجان.. مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بعد التغلب على ويجان بثنائية دون رد.

سجل هدف مانشستر يونايتد الأول في المباراة الظهير الأيمن البرتغالي ديوجو دالوت في الدقيقة 22.

وأضاف برونو فيرنانديز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 74.

ووصل مانشستر يونايتد إلى دور الـ32 ليلعب ضد الفائز من مباراة نيوبورت ضد إيستلي.

وأجريت قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وشهدت عدة مواجهات كبرى.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وتوتنام هوتسبر.

أما ليفربول الذي أقصى أرسنال فسيواجه الفائز من نورويتش وبريستول روفرز.

بينما يلعب تشيلسي مع أستون فيلا. ويقام الدور الرابع في الأسبوع الأخير من شهر يناير.