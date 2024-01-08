خبر في الجول - مفاوضات متقدمة من بيراميدز مع سيراميكا لضم محمود زلاكة

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات متقدمة مع سيراميكا كليوباترا من أجل التعاقد مع لاعبه محمود عبد الحفيظ "زلاكة" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن مفاوضات بيراميدز مع سيراميكا وصلت إلى مراحل متقدمة لضم زلاكة.

وأن الأيام المقبلة ستشهد إتمام الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه نادي سيراميكا مقابل بيع لاعبه إلى بيراميدز.

ومن ثم اتفاق بيراميدز مع اللاعب على تفاصيل تعاقده والمقابل المادي وعدد سنوات العقد.

وشارك زلاكة البالغ من العمر 24 سنة مع سيراميكا في الدوري المصري هذا الموسم 7 مباريات سجل خلالها هدف.

وفاز زلاكة الموسم الماضي ببطولة كأس الرابطة المصرية مع سيراميكا كليوباترا.

كما شارك مع الفريق في كأس السوبر المصري للأبطال الذي حصل فيه على المركز الرابع.

من هو محمود زلاكة؟

ابن قرية مسرع بأسيوط تألق مع ناشئين بترول أسيوط وسجل 14 هدفا في 7 مباريات.

انضم لسيراميكا كليوباترا من بترول أسيوط مقابل مليوني جنيه مع نسبة 20% من إعادة البيع.

سبق وأن تلقى عروضا من الدوري المصري أبرزها من المقاولون العرب والمصري وإنبي وأسوان قبل الانتقال لسيراميكا.