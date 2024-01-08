أمم إفريقيا - تاو: الأزمة انتهت ونفكر الآن في البطولة.. وهذه أمنيتي في مواجهة ديانج

الإثنين، 08 يناير 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

السوبر المصري - الأهلي - سيراميكا - بيرسي تاو

أبدى بيرسي تاو لاعب الأهلي ومنتخب جنوب إفريقيا سعادته بالتوصل إلى اتفاق مع اتحاد الكرة لإنهاء أزمة مكافآت ومستحقات اللاعبين قبل خوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

وقال تاو في تصريحات إعلامية: "نحن سعداء بتمكننا من إنهاء كل شيء".

وأضاف "لا أعتقد أن المال كان المشكلة الوحيدة، فهناك عدة أمور تم حلها والآن نركز على كرة القدم".

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ويعد تاو واحدًا من 3 لاعبين فقط سبق لهم المشاركة في كأس أمم إفريقيا، رفقة رونوين ويليامز وثيمبا زواني.

ووصل تاو مع جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي النسخة قبل الماضية في مصر عام 2019.

وأكمل لاعب الأهلي "الشيء الوحيد الذي قلناه للاعبين إن الأمور ستكون صعبة، هذا كل شيء في الوقت الحالي".

وتابع "بالتأكيد حين نصل إلى كوت ديفوار سنجتمع أكثر وسنتحدث عن الفرق التي سنواجهها".

ويبدأ منتخب جنوب إفريقيا مسيرته بمواجهة مالي التي يلعب لها زميله في الأهلي أليو ديانج.

وقال تاو عن ذلك: "ستكون مواجهة ديانج مثيرة للاهتمام. أتمنى أن أبتسم بعد هذه المباراة".

وسيلتقي تاو مع زميل آخر من الأهلي، وهو علي معلول نجم منتخب تونس.

ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الثالثة مع مالي وتونس وناميبيا.

كأس أمم إفريقيا جنوب إفريقيا بيرسي تاو
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