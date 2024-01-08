قوائم أمم إفريقيا - لاعب فاركو ضمن قائمة غينيا بيساو

الإثنين، 08 يناير 2024 - 19:47

كتب : FilGoal

جيفرسون إنكادا

أعلن منتخب غينيا بيساو عن قائمته لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وشهدت القائمة تواجد جيفرسون إنكادا مدافع فاركو المحترف في الدوري المصري.

حراس المرمى: جوناس مينديز (كالاماتا اليوناني) - فرناندو إمبادجي (ديبورتيفو لوجو الإسباني) - أوبارين دجوكو (بورينز البلجيكي).

خط الدفاع: مارسيلو جالو (فالنسيا الإسباني) - أوبا سانجانتي (دونكيرك الفرنسي) - سوري ماني (فيسيو البرتغالي) - فالي كاندي (ميتز الفرنسي) - إدجار لي (إسطنبول باشاك شهير التركي) - نانو (سامسون سبور التركي) - هوبولانج مينديز (ألميريا الإسباني) - جيفرسون إنكادا (فاركو).

خط الوسط: نيتو جوميز (ماريتيمو البرتغالي) - دالسيو جوميز (أبويل نيقوسيا القبرصي) - ألفا سيميدو (الطائي السعودي) - موريتو كاساما (أومونيا القبرصي) - جانيو بيكل (غازي عنتاب التركي) - كارلوس ماني (قيصري سبور التركي) - كارلوس جوميز (بولتون الإنجليزي).

خط الهجوم: ماما بالدي (ليون الفرنسي) - زينيو جانو (زولته فاريجيم البلجيكي)، فرانكولينو (ميتيلاند الدانماركي) - زي توربو (نوفجورود الروسي) - ماورو رودريجيز (يفردون السويسري) - فامانا كويزيرا (فيسيو البرتغالي) - مارسيانو (ألميريا الإسباني).

ويتواجد منتخب غينيا بيساو مع البلد المضيف كوت ديفوار وغينيا الاستوائية ونيجيريا في المجموعة الأولى.

ويلعب منتخب غينيا بيساو مباراة الافتتاح ضد كوت ديفوار يوم السبت 13 يناير في العاشرة مساء.

غينيا بيساو كأس أمم إفريقيا إنكادا
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