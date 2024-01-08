جوارديولا: عودة دي بروين لن تحل كل مشاكل سيتي

الإثنين، 08 يناير 2024 - 12:50

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن عودة نجمه كيفن دي بروين للملاعب لن تحل كل مشاكل فريقه الفنية.

وعاد دي بروين للمشاركة في الفوز على هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف دون رد في دور الـ64 ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كيفن دي بروين وإرلينج هالاند وفيل فودين يسطيعون قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، ولهذا السبب نعتبرهم مهمين جدا بالنسبة لنا".

وأضاف أنه لن يضع ضغطا على دي بروين في المباريات الأولى التي تشهد عودته بعد هذه الإصابة الطويلة.

وأكمل "كيفن لن يحل المشاكل التي نواجهها، ولن نحقق الانتصارات ما لم نكون جميعا معا".

وواصل "دي بروين سيساعدنا بموهبته ويمكن أن يساعدنا في الأمور التي نتحسن فيها، يمكنه التعامل مع الضغط، نحن نعلم ذلك، ولكنني لا أريد وضع الضغوط على كيفن مبكرا".

احتاج النجم البلجيكي لـ17 دقيقة فقط أمام هدرسفيلد ليقدم تمريرة حاسمة، هي الأولى له في الموسم.

وتابع "لديه مهارات خاصة من الصعب العثور عليها، لهذا السبب نحن سعداء بعودته بعد غياب دام ثلاثة أو أربعة أشهر بسبب الإصابة".

وعندما سُئل عما إذا كانت عودة دي بروين ستعني عدم لعب فيل فودين في وسط الملعب، رد بيب "في بعض المباريات يمكنهما اللعب معا".

وشدد المدرب الإسباني "المواهب تثير إعجابي، فلماذا لا يمكن دمج مواهبهما معًا؟"

وأكمل "عندما كنت في برشلونة، كان الناس يقولون دائمًا: 'لا، لا يمكن لـ إنيستا وتشافي اللعب معًا' قلت، لماذا لا؟ إنهم أذكياء، وعادةً ما نربط تلك المواهب بأنهم لا يمكنهم الدفاع، هذا غير صحيح".

مانشستر سيتي بيب جوارديولا كيفن دي بروين
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