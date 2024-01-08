لا قميص جديد لمنتخب مصر في أمم إفريقيا 2023

لن تقدم شركة بوما التي ترعى منتخب مصر أي تصميم جديد لقميص الفراعنة في أمم إفريقيا 2023.

واكتفت شركة بوما بالقميص الذي يلعب به الفراعنة منذ أواخر 2022.

الشركة الألمانية اتبعت النهج نفسه مع المنتخبات التي ترعاها، مثل المغرب وكوت ديفوار وغانا.

ففي أواخر سبتمبر 2022 أعلنت الشركة عن القمصان الجديدة للمنتخبات التي ترعاها، ومن ضمنها مصر.

وكان القميص الأساسي لمصر باللون الأحمر التقليدي مع تواجد خطوط طولية باللون الأسود.

فيما جاءت الياقة باللونين الأسود ثم الأبيض يليهما الأحمر لون القميص ليُرسم علم مصر.

وشهد القميص وضع النجوم السبعة المعتادة في الإشارة للتتويج بكأس أمم إفريقيا من قبل.

وجاء القميص البديل باللون الأبيض بالكامل مع وضع دائرة كبيرة في منتصفه وبداخلها الأرقام.

وجاء السروال باللون الأسود الكامل، على عكس القميص السابق والذي كان بالأبيض مع وجود خطوط طولية سوداء.

ويلعب الفراعنة بهذه القمصان منذ ذلك الوقت.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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