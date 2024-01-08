منافس مصر - الإصابة تبعد محمد قدوس عن مباراة نامبيا الودية

تأكد غياب محمد قدوس نجم منتخب غانا عن مباراة بلاده الودية أمام نامبيا يوم الاثنين بسبب الإصابة.

ويتواجد المنتخب الغاني ضمن المجموعة الثانية رفقة مصر وكاب فيردي وموزمبيق.

قدوس الذي انضم لمنتخب غانا يوم الأحد فقط يعاني من إصابة بإجهاد عضلي.

ومن المرجح أن ينضم قدوس للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء أو الأربعاء.

وذلك قبل السفر مع البعثة الغانية إلى كوت ديفوار يوم الخميس.

ويلعب منتخب غانا مباراته الافتتاحية في البطولة ضد كاب فيردي يوم الأحد المقبل.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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