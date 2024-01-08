تشافي: من المؤسف ألا تتواجد تقنية الفيديو.. ومنحنا بارباسترو الهدف الثاني

الإثنين، 08 يناير 2024 - 11:11

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة عن أسفه بسبب عدم وجود تقنية الفيديو في مباراة فريق ضد بارباسترو.

وفاز برشلونة على منافسه بارباسترو القابع في دوري الدرجة الرابعة بصعوبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ32 ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، ليتأهل الفريق الكتالوني إلى دور الـ16.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم أشاهد أي ركلات جزاء، لكن قالوا لي هدف جواو فيليكس كان يجب أن يحتسب، أشعر بالأسف من عدم وجود تقنية الفيديو في هذا الدور من البطولة".

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وأضاف "نحن منحنا بارباسترو الهدف الثاني، لأننا كنا جيدين حتى أهدينا فريقهم ركلة جزاء وعانينا بعدها وعقدنا المباراة بسبب ذلك الخطأ".

وأكمل "أعطينا لخصمنا ركلة ركنية وسجل الهدف الأول في شباكنا فهي تعتبر مباراة حياتهم، كنا نعرف أن هناك أوقات تتعقد فيها المباريات خاصة إذا منحت الفرص لمنافسك".

وأنهى حديثه قائلا: "سيطرنا على المباراة وكان بإمكاننا الفوز بنتيجة كبيرة لكن الأخطاء منعتنا".

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 اليوم الإثنين، ففي حالة واجه برشلونة فريق ليس من الدرجة الأولى فستكون المباراة خارج ملعبه وغير ذلك سيتحدد الملعب عن طريق القرعة.

برشلونة كأس ملك إسبانيا تشافي بارباسترو
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