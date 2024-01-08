بطولة ودية تجمع مصر وكرواتيا وتونس في شهر مارس المقبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مشاركة منتخب الفراعنة في بطولة Winsunited الودية بدولة الإمارات خلال التوقف الدولي لشهر مارس.

وأشار الاتحاد إلى أن مصر ستشارك في البطولة بجانب كل من كرواتيا صاحب المركز الثالث في كأس العالم الأخير وتونس ونيوزيلندا.

وستقام البطولة بنظام مباراتين لنصف النهائي ويلعب الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل البطولة، بينما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع.

وسيتم إجراء قرعة لتحديد المواجهتين في وقت لاحق.

وستقام مباراتين نصف النهائي يوم 22 مارس المقبل، بينما ستلعب مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع يوم 25 على أن تكون المباراة النهائية يوم 26 مارس.

ويستعد كل من تونس ومصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوتديفوار والتي ستبدأ يوم 13 يناير الجاري.

البطولة الودية ستكون بمثابة الاستعداد لمصر وتونس لاستئناف تصفيات كأس العالم في شهر يونيو المقبل، على ان تكون استعدادا أيضا لكرواتيا لخوض بطولة يورو 2024 والتي ستقام في يونيو أيضا.

مصر كانت قد واجهت تونس وديا في شهر سبتمبر الماضي وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسبق لمصر مواجهة كرواتيا مرة واحدة من قبل كانت عام 1999 في بطولة ودية بكوريا وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

بينما لم يسبق لمصر مواجهة نيوزلندا في أي مباراة من قبل على مستوى المنتخب الأول.