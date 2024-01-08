الدرندلي: صرفنا كل المكافآت للاعبين لتحفيزهم قبل أمم إفريقيا 2023

الإثنين، 08 يناير 2024 - 01:20

كتب : FilGoal

خالد الدرندلي

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة صرف كل المكافآت الخاصة بلاعبي منتخب مصر من أجل خلق حافز كبير لهم قبل كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وقال الدرندلي على قناة DMC: "صرفنا جميع المكافآت السابقة للاعبين ونضع كل الإمكانيات والدعم حتى يكون لهم حافزا كبيرا".

وأنهى حديثه قائلا: "أصدرنا لائحة خاصة قبل بداية كأس الأمم الإفريقية 2023 وكل اللاعبين أثنوا عليها ولم نبخل بأي شيء عنهم".

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وواصل منتخب مصر الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار بالفوز على تنزانيا بثنائية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار بعد غدا الثلاثاء، من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وسجل ثنائية فوز مصر على تنزانيا محمود حسن "تريزيجيه" والهدف الثاني سجله حارس تنزانيا في شباكه بعد ركلة جزاء سددها محمد صلاح.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من البطولة بجانب كل من موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم الأحد 14 يناير بمواجهة موزمبيق.

مصر كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار موزمبيق تنزانيا
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