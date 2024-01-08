برشلونة ينتصر على بارباسترو بصعوبة في مباراة مثيرة
الإثنين، 08 يناير 2024 - 00:09
كتب : FilGoal
فاز فريق برشلونة على منافسه بارباسترو القابع في الدرجة الرابعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
وسجل أهداف الفريق الكتالوني فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، بينما أحرز ثنائية بارباسترو أدريا دي ميسا ومارك برات.
وتأهل برشلونة إلى دور الـ16 من البطولة.
وافتتح لوبيز أهداف برشلونة في الدقيقة 18 بعد عرضية من رافينيا وسدد لوبيز الكرة مباشرة في المرمى.
⚽ الهدف الأول لبرشلونة عند الدقيقة "18
بارباسترو 0 - 1 برشلونة
#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/9eCymgjuhY— SSC (@ssc_sports) January 7, 2024
وضاعف رافينيا النتيجة لبرشلونة بعد عرضية من هيكتور فورت استقبلها رافينيا بتسديدة مباشرة وسكنت الكرة الشباك في الدقيقة 51.
⚽ الهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة "51
بارباسترو 0 - 2 برشلونة
#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/31bYbkOHOG— SSC (@ssc_sports) January 7, 2024
وقلص دي ميسا الفارق لبارباسترو في الدقيقة 60 بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الـ6 ياردات وسدد الكرة في المرمى لتكون النتيجة 2-1.
⚽ بارباسترو يقلص الفارق عند د"60
بارباسترو 1 - 2 برشلونة
#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/HWEx57cEqV— SSC (@ssc_sports) January 7, 2024
وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 88.
⚽ ليفاندوفسكي يسجل الهدف الثالث لبرشلونة عند الدقيقة "88
بارباسترو 1 - 3 برشلونة
#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/nEPsTHHefQ— SSC (@ssc_sports) January 7, 2024
وحاول بارباسترو عدم الاستسلام واكتفى بإشعال المباراة في نهايتها في الدقيقة 92 بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء من مارك برات.
⚽ بارباسترو يقلص الفارق عند د"90+3
بارباسترو 2 - 3 برشلونة
#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/PzSsmPfpF0— SSC (@ssc_sports) January 7, 2024