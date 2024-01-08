برشلونة ينتصر على بارباسترو بصعوبة في مباراة مثيرة

فاز فريق برشلونة على منافسه بارباسترو القابع في الدرجة الرابعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الدور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل أهداف الفريق الكتالوني فيرمين لوبيز ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، بينما أحرز ثنائية بارباسترو أدريا دي ميسا ومارك برات.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ16 من البطولة.

وافتتح لوبيز أهداف برشلونة في الدقيقة 18 بعد عرضية من رافينيا وسدد لوبيز الكرة مباشرة في المرمى.

وضاعف رافينيا النتيجة لبرشلونة بعد عرضية من هيكتور فورت استقبلها رافينيا بتسديدة مباشرة وسكنت الكرة الشباك في الدقيقة 51.

وقلص دي ميسا الفارق لبارباسترو في الدقيقة 60 بعد ارتداد الكرة له داخل منطقة الـ6 ياردات وسدد الكرة في المرمى لتكون النتيجة 2-1.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وحاول بارباسترو عدم الاستسلام واكتفى بإشعال المباراة في نهايتها في الدقيقة 92 بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء من مارك برات.