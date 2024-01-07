كلوب: فخور بما قدمناه ضد أرسنال.. وغيرنا أسلوبنا بين الشوطين

الأحد، 07 يناير 2024 - 23:54

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول فخره بما قدمه لاعبي فريقه في الفوز على أرسنال.

وفاز ليفربول بنتيجة 2-0 على أرسنال وتأهل للدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب عبر شبكة "سكاي سبورتس": "أنا فخور للغاية، كانت قرعة صعبة جدا، ربما أصعب منافس كان يمكن أن نلاقيه".

أخبار متعلقة:
كلوب عن صلاح وواتارو إندو: أتمنى خروجهما من مجموعات إفريقيا وآسيا كلوب يسهب في الإشادة بأداء صلاح ضد نيوكاسل مؤتمر كلوب: لدينا حلول بعد خسارة صلاح.. وهذا ما جعلنا الدفاع الأفضل في الدوري كلوب: شخص لم يلعب الكرة ألغى الهدف بسبب صلاح.. ولعبنا جيدا عكس المتوقع في الفترة المزدحمة

وأكمل "أرسنال بدأ بتشكيل مختلف قليلا، وكانت هذه خطوة ذكية، غيرنا طريقة لعبنا بين شوطي المباراة ولعبنا بطريقة مناسبة في الشوط الثاني، سجلنا وأشركنا اللاعبين الشباب وحاربنا لمدة 95 دقيقة، والآن لدينا فترة راحة في الشتاء".

وأردف "ليلة اليوم رائعة، سنخوض مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل ثم سنحصل على فترة راحة".

وسيلتقي الريدز مع فولام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأتم "لم تكن مباراة سهلة من أجل أن نستمتع بها في الشوط الأول".

وتواصلت معاناة أرسنال مؤخرا، حيث فاز في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات في جميع المسابقات، وهي أسوأ فترة يمر بها الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

ولأول مرة ينتصر ليفربول على أرسنال في كأس الاتحاد منذ فبراير 1964.

أرسنال ليفربول يورجن كلوب كأس الاتحاد الإنجليزي
نرشح لكم
أرتيتا: لم أر فريقا يفعل ذلك أمام ليفربول مثل أرسنال انتهت كأس الملك - بارباسترو (2) (3) برشلونة كأس الاتحاد الإنجليزي - لأول مرة منذ 60 عاما.. ليفربول ينتصر على أرسنال ويزيد أوجاع أرتيتا جوتا: سنحاول سد الفجوة في غياب صلاح انتهت كأس الاتحاد - أرسنال (0) (2) ليفربول.. الريدز للدور الرابع التشكيل - في غياب النني وصلاح.. هافرتز يقود أرسنال وداروين في هجوم ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي - نيوكاسل ينتصر في الدربي وتأهل برايتون وبورنموث.. ورباعية تشيلسي اقترب من العودة للدوري الإنجليزي.. رومانو: فيرنر قريب جدا من الانتقال إلى توتنام
أخر الأخبار
حوار - أحمد فتحي عن غياب الألقاب في بيراميدز.. وحقيقة التوقيع لـ الزمالك والرحيل من الأهلي ساعة | الدوري المصري
الدرندلي: صرفنا كل المكافآت للاعبين لخلق حافز لهم قبل أمم إفريقيا 2023 2 ساعة | الكرة الإفريقية
طرد جديد لـ مورينيو.. أتالانتا يتعادل مع روما في الأولمبيكو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة الثلاثي الشاب لـ فيوتشر مقابل عمر كمال 2 ساعة | ميركاتو
أكرم توفيق: سأفكر في الخروج من الأهلي بشرط.. ولذلك ركضت نحو موديست ولكن 2 ساعة | الدوري المصري
أمام فريق درجة سادسة.. باريس سان جيرمان يكتسح بـ 9 أهداف في كأس فرنسا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
برشلونة ينتصر على بارباسترو بصعوبة في مباراة مثيرة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب: فخور بما قدمناه ضد أرسنال.. وغيرنا أسلوبنا بين الشوطين 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023