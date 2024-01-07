كلوب: فخور بما قدمناه ضد أرسنال.. وغيرنا أسلوبنا بين الشوطين

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول فخره بما قدمه لاعبي فريقه في الفوز على أرسنال.

وفاز ليفربول بنتيجة 2-0 على أرسنال وتأهل للدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب عبر شبكة "سكاي سبورتس": "أنا فخور للغاية، كانت قرعة صعبة جدا، ربما أصعب منافس كان يمكن أن نلاقيه".

وأكمل "أرسنال بدأ بتشكيل مختلف قليلا، وكانت هذه خطوة ذكية، غيرنا طريقة لعبنا بين شوطي المباراة ولعبنا بطريقة مناسبة في الشوط الثاني، سجلنا وأشركنا اللاعبين الشباب وحاربنا لمدة 95 دقيقة، والآن لدينا فترة راحة في الشتاء".

وأردف "ليلة اليوم رائعة، سنخوض مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل ثم سنحصل على فترة راحة".

وسيلتقي الريدز مع فولام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأتم "لم تكن مباراة سهلة من أجل أن نستمتع بها في الشوط الأول".

وتواصلت معاناة أرسنال مؤخرا، حيث فاز في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات في جميع المسابقات، وهي أسوأ فترة يمر بها الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

ولأول مرة ينتصر ليفربول على أرسنال في كأس الاتحاد منذ فبراير 1964.

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