أرتيتا: لم أر فريقا يفعل ذلك أمام ليفربول مثل أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن فريقه قدم مباراة رائعة ضد ليفربول الأفضل في أوروبا حاليا رغم الخسارة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسقط أرسنال في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 في الدور الثالث من المسابقة وودع مبكرا.

وقال ميكيل أرتيتا عبر شبكة "سكاي سبورتس": "الأداء كان جيدا وصنعنا عددا من الفرص أيضا، كان علينا الفوز باللقاء فقط، لكننا خسرنا ولا نستفيد بذلك، الفوز بالمباريات يعني الاستفادة".

وأضاف "عندما تكون أفضل من أفضل فريق في أوروبا وتصنع هذا الكم من الفرص، لم أر فريقا يفعل ذلك أمامهم مثلما فعلنا".

وأكمل "عندما يلعب فريقي بالشجاعة والأسلوب أمام فريق ربما هو الأفضل في أوروبا في الوقت الحالي، فماذا يمكنني أن أفعل سوى التمسك بهم؟".

وواصل "الأمر محبط لكن ماذا يمكننا أن نفعل، لا أستطيع القول إنهم لعبوا بشكل سيء، لم يسددوا وسجلوا هدفا عكسيا، هذا لم يكن كافيا".

وأتم "عندما يلعب فريقي بهذه الثقة، ماذا يمكنني أن أفعل؟ ما زلت أدعمهم بنسبة 100% هذا هو الحال وعلينا مواصلة اللعب بنفس الطريقة وأن نكون أكثر كفاءة".

وتواصلت معاناة أرسنال مؤخرا، حيث فاز في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات في جميع المسابقات، وهي أسوأ فترة يمر بها الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

ولأول مرة ينتصر ليفربول على أرسنال في كأس الاتحاد منذ فبراير 1964.

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