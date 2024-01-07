أرتيتا: لم أر فريقا يفعل ذلك أمام ليفربول مثل أرسنال

الأحد، 07 يناير 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن فريقه قدم مباراة رائعة ضد ليفربول الأفضل في أوروبا حاليا رغم الخسارة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسقط أرسنال في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 في الدور الثالث من المسابقة وودع مبكرا.

وقال ميكيل أرتيتا عبر شبكة "سكاي سبورتس": "الأداء كان جيدا وصنعنا عددا من الفرص أيضا، كان علينا الفوز باللقاء فقط، لكننا خسرنا ولا نستفيد بذلك، الفوز بالمباريات يعني الاستفادة".

أخبار متعلقة:
كأس الاتحاد الإنجليزي - لأول مرة منذ 60 عاما.. ليفربول ينتصر على أرسنال ويزيد أوجاع أرتيتا التشكيل - في غياب النني وصلاح.. هافرتز يقود أرسنال وداروين في هجوم ليفربول الثالث في 3 أيام.. ليفربول يقطع إعارة مدافعه ليفربول يكشف لـ في الجول حقيقة إرسال مرافق مع صلاح في أمم إفريقيا

وأضاف "عندما تكون أفضل من أفضل فريق في أوروبا وتصنع هذا الكم من الفرص، لم أر فريقا يفعل ذلك أمامهم مثلما فعلنا".

وأكمل "عندما يلعب فريقي بالشجاعة والأسلوب أمام فريق ربما هو الأفضل في أوروبا في الوقت الحالي، فماذا يمكنني أن أفعل سوى التمسك بهم؟".

وواصل "الأمر محبط لكن ماذا يمكننا أن نفعل، لا أستطيع القول إنهم لعبوا بشكل سيء، لم يسددوا وسجلوا هدفا عكسيا، هذا لم يكن كافيا".

وأتم "عندما يلعب فريقي بهذه الثقة، ماذا يمكنني أن أفعل؟ ما زلت أدعمهم بنسبة 100% هذا هو الحال وعلينا مواصلة اللعب بنفس الطريقة وأن نكون أكثر كفاءة".

وتواصلت معاناة أرسنال مؤخرا، حيث فاز في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات في جميع المسابقات، وهي أسوأ فترة يمر بها الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

ولأول مرة ينتصر ليفربول على أرسنال في كأس الاتحاد منذ فبراير 1964.

أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
عاد إلى لندن.. توتنام يضم فيرنر من لايبزيج أرنولد يغيب لمدة 3 أسابيع.. وموقف مصابي ليفربول شيرار يختار صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا بالدوري الإنجليزي حتى منتصف الموسم بثنائية في ويجان.. مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع لكأس إنجلترا جوارديولا: عودة دي بروين لن تحل كل مشاكل سيتي كلوب: فخور بما قدمناه ضد أرسنال.. وغيرنا أسلوبنا بين الشوطين انتهت كأس الملك - بارباسترو (2) (3) برشلونة كأس الاتحاد الإنجليزي - لأول مرة منذ 60 عاما.. ليفربول ينتصر على أرسنال ويزيد أوجاع أرتيتا
أخر الأخبار
الرياضية: اتحاد جدة يستقر على رحيل ثنائي أجنبي.. وموقف حجازي 2 ساعة | سعودي في الجول
وصول بعثة منتخب مصر إلى كوت ديفوار استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
كوكا يكشف تفاصيل إصابته.. وصدمة تعرض لها بسبب الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
الانتصار الأول من 2006.. كاريك يقود ميدلزبره للفوز على تشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - موزمبيق.. تميمة حظ مصر 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف قرعة مجموعات بطولة 2023؟ العبها بطريقة كرة السلة 4 ساعة | كويز في الجول
خبر في الجول - زد يتمم الاتفاق بشأن ثنائي سيراميكا كليوباترا 4 ساعة | ميركاتو
صورة – وسام أبو علي يصل مصر لإتمام انتقاله إلى الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 2 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 3 أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023 4 بيراميدز يرد عبر في الجول على قرار اتحاد الكرة بشأن الشيبي