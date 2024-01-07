كأس الاتحاد الإنجليزي - لأول مرة منذ 60 عاما.. ليفربول ينتصر على أرسنال ويزيد أوجاع أرتيتا

تأهل ليفربول على حساب أرسنال في ملعب الإمارات إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز بنتيجة 2-0.

سجل ياكوب كيفيور بالخطأ في مرماه، ولويس دياز هدفا ليفربول في اللقاء.

وينتظر ليفربول معرفة منافسه في القرعة التي ستجري غدا الإثنين عقب نهاية مباريات الدور الثالث.

وتواصلت معاناة أرسنال مؤخرا، حيث فاز في مباراة واحدة من آخر 7 مباريات في جميع المسابقات، وهي أسوأ فترة يمر بها الفريق تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

ولأول مرة ينتصر ليفربول على أرسنال في كأس الاتحاد منذ فبراير 1964.

التشكيل

بدأ كاي هافرتز في هجوم أرسنال وقاد داروين نونيز ليفربول في غياب محمد النني ومحمد صلاح.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا بين الفريقين، وفي الدقيقة الثالثة أرسل آرون رامسديل تمريرة طولية وصلت لرييس نيلسون الذي انفرد وراوغ أليسون وسدد كرة في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 11 سدد مارتن أوديجارد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت من العارضة.

بدأ ليفربول هجماته في الدقيقة 22 برأسية داروين نونيز والتي مرت بجوار القائم الأيسر.

عاد أرسنال للهجوم عن طريق ساكا لكن أليسون كان في الموعد.

وفي الدقيقة 44 ارتطمت تسديدة أرنولد بعارضة رامسديل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني أهدر بوكايو ساكا فرصة تسجيل هدف أرسنال الأول بعد عرضية من كاي هافرتز في الدقيقة 58.

في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء تراجع أداء أرسنال مع التغييرات وبدأ الريدز في السيطرة على مجريات اللقاء هجوميا.

وتألق رامسديل في التصدي لتسديدة دياز في الدقيقة 77.

وردت العارضة للمرة الثالثة فرصة الهدف الأول برأسية ديوجو جوتا في الدقيقة 78.

وبعد دقيقتين ومن ركلة ثابتة نفذها أرنولد حوّلها كيفيور برأسية بالخطأ في مرماه كاتبا التقدم الأول للريدز قبل 10 دقائق على نهاية اللقاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع ومن مرتدة سريعة سدد لويس دياز كرة قوية سكنت شباك رامسديل أنهت اللقاء بفوز كتيبة يورجن كلوب بثنائية.