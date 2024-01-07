انتهت كأس الاتحاد - أرسنال (0) (2) ليفربول.. الريدز للدور الرابع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وليفربول في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام المباراة على ملعب الإمارات، وفي حال انتهت بالتعادل سيخوض الفريقان مباراة إعادة منتصف الشهر الجاري على ملعب أنفيلد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+3: جوووووووووول مرتدة ولويز دياز يسجل الهدف الثاني

ق 80: هدف عكسي كيفيور يسجل برأسية بعد ركلة ثابتة نفذها أرنولد

ق 78: العارضة تمنع هدفا جديدا برأسية جوتا

ق 77: رامسديل يتألق أمام دياز

ق 58: ساكا يهدر بتسديدة عرضية مارتينيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: العارضة تمنع هدفا جديدا

ق 11: العارضة تمنع تسديدة أوديجارد

Almost an assist for Ramsdale 😱@Arsenal come close early on!#EmiratesFACup pic.twitter.com/UnQVqdkL0K — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2024

ق 3: نيلسون يراوغ الحارس ويسدد الكرة في الشباك الخارجية مهدرا الأول لأرسنال

بداية اللقاء