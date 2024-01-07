التشكيل - في غياب النني وصلاح.. هافرتز يقود أرسنال وداروين في هجوم ليفربول
الأحد، 07 يناير 2024 - 17:51
كتب : FilGoal
يبدأ كاي هافرتز في هجوم أرسنال ويقود داروين نونيز ليفربول في غياب محمد النني ومحمد صلاح في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات معقل الجنرز وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساءً.
وجاء تشكيل أرسنال:
المرمى: آرون رامسديل
الدفاع: بين وايت – ويليام ساليبا – جابريال – ياكوب كيفور
الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد – جورجينيو
الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافرتز – رييس نيلسون
فيما جاء تشكيل ليفربول:
المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – كونساه - جو جوميز
الوسط: أليكسيس ماك أليستر – كورتس جونز – هارفي إيليوت
الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – كودي جاكبو
وفي حالة نهاية اللقاء بالتعادل ستقام مباراة الإعادة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول في منتصف الشهر الجاري.
وستقام القرعة بعد نهاية مباريات المرحلة غدا الإثنين.