قائمة برشلونة - عودة مارتينيز وغياب بالدي في مواجهة بارباسترو

الأحد، 07 يناير 2024 - 11:43

كتب : FilGoal

برشلونة - سيرجي روبيرتو

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستخوض بارباسترو اليوم.

ويحل برشلونة ضيفا على بارباسترو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة عودة إنيجو مارتينيز بعد فترة من الإصابة، بينما يغيب كل من جواو كانسيلو المصاب وأليخاندرو بالدي بسبب مرضه، بالإضافة لاستمرار غياب ماركوس ألونسو وبيدري وجافي.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينا – أندير أشترالاجا – آرون ياكوبشفيلي.

الدفاع: رونالد أراوخو – إنيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسن – جول كوندي - باو كوبارسي – هيكتور فورت.

الوسط: أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – جواو فيليكس – فيتور روكي – باو فيكتور.

برشلونة كان قد خرج من ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالموسم الماضي.

برشلونة كأس ملك إسبانيا بارباسترو
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