كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام الدنمارك في البطولة الودية

السبت، 06 يناير 2024 - 19:17

كتب : FilGoal

مصر × الدنمارك - كرة يد

خسر منتخب مصر أمام منتخب الدنمارك في الجولة الثانية لبطولة بطولة جولدن ليج الودية بنتيجة 34-31.

وتضم البطولة منتخبي النرويج وهولندا إلى جانب مصر والدنمارك.

وعلى الجانب الآخر تغلب منتخب النرويج على هولندا 38-35.

أخبار متعلقة:
كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي يد - مدرب مصر: أتمنى تواجد 15 محترفا في المنتخب.. والأحمر قد يتواجد في أمم إفريقيا كرة يد - 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر للمشاركة في الدوري الذهبي العالمي كرة يد - مشاركة منتظرة لـ الأهلي؟ الاتحاد العربي يستحدث بطولة جديدة

وكان منتخب مصر قد بدأ البطولة بالفوز على هولندا 30-28.

بينما تعادل منتخبا الدنمارك والنرويج في المباراة الأولى بنتيجة 27-27.

وتختتم البطولة غدًا الأحد 7 يناير بمباراة مصر والنرويج، ثم مباراة الدنمارك وهولندا.

كرة يد منتخب مصر لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي يد - مدرب مصر: أتمنى تواجد 15 محترفا في المنتخب.. والأحمر قد يتواجد في أمم إفريقيا كرة يد - 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر للمشاركة في الدوري الذهبي العالمي كرة يد - مشاركة منتظرة لـ الأهلي؟ الاتحاد العربي يستحدث بطولة جديدة كرة يد - علي زين: لا حديث عن الأولمبياد قبل التتويج بإفريقيا.. وتأثير غياب الأحمر كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تعيين مجدي أبو المجد مدربا لفريق كرة اليد يد - رقم قياسي مصري في تونس.. باسم السبكي يقود الترجي لتحقيق الفوز الـ 16 التوالي في الدوري كرة يد - عبد الباري يكشف سبب استقالته من منصبه في الزمالك
أخر الأخبار
اقترب من العودة للدوري الإنجليزي.. رومانو: فيرنر قريب جدا من الانتقال إلى توتنام 6 دقيقة | ميركاتو
رئيس الاتحاد المنستيري يكشف لـ في الجول حقيقة رغبة الزمالك في التعاقد مع تراوري 11 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح ضمن المرشحين لفريق العام من لعبة EAFC 24 26 دقيقة | Gamers
كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام الدنمارك في البطولة الودية 32 دقيقة | كرة يد
سبورت: خطة برشلونة لاستمرار فيليكس بشكل دائم 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
استشهاد مدرب منتخب فلسطين الأولمبي 52 دقيقة | آسيا
10 لاعبين متوقع تألقهم في أمم إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
منافس مصر - موزمبيق تفوز على ليسوتو وديا استعدادا لأمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 2 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة 3 كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 4 خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن