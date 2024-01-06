كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام الدنمارك في البطولة الودية

خسر منتخب مصر أمام منتخب الدنمارك في الجولة الثانية لبطولة بطولة جولدن ليج الودية بنتيجة 34-31.

وتضم البطولة منتخبي النرويج وهولندا إلى جانب مصر والدنمارك.

وعلى الجانب الآخر تغلب منتخب النرويج على هولندا 38-35.

وكان منتخب مصر قد بدأ البطولة بالفوز على هولندا 30-28.

بينما تعادل منتخبا الدنمارك والنرويج في المباراة الأولى بنتيجة 27-27.

وتختتم البطولة غدًا الأحد 7 يناير بمباراة مصر والنرويج، ثم مباراة الدنمارك وهولندا.