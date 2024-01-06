بسيناريو مجنون.. إنتر يفوز على فيرونا في الوقت القاتل

السبت، 06 يناير 2024 - 16:22

كتب : FilGoal

دافيد فراتيسي - إنتر ضد هيلاس فيرونا

حقق إنتر ميلان الفوز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

سجل ثناية إنتر كل من لاوتارو مارتينيز ودافيد فراتيسي، بينما أحرز تواس هينري هدف هيلاس فيرونا.

الفوز رفع رصيد إنتر للنطقة 48 في صدارة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط يوفنتوس الذي يتبقى له مباراة، بينما توقف رصيد فيرونا عند النقة الـ 14 في المركز الـ 17.

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تقدم لاوتارو مارتينيز بالهدف الأول لإنتر في الدقيقة الـ 13 مستغلا تمريرة من هينريك ميختاريان لينفرد ويسجل مباشرة في الشباك.

وتعادل هينري لفيرونا في الدقيقة الـ 74 بعد عرضية من أوندري دودا ليضع الكرة بلمسة واحدة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 93 سجل دافيد فراتيسي هدف الفوز لإنتر بمتابعة لتسديدة ميختاريان التي تصدى لها الحارس.

لإثارة لم نتنه هنا وتعرض داركو لازوفيتش لاعب فيورونا للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ 95.

عقب الطرد كاد إنتر أن يضيف الهدف الثاني بانفراد بلاعبين بالمرمى الخالي ولكن مدافع فيرونا تمكن من اللحاق بهما وأنقذ الكرة.

وفي الدقيقة الـ 100 أهدر توماس هينري ركلة جزاء لفيرونا لترتد الكرة من القائم نحو مونتيبو الذي أهدرها هو الآخر.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد مونزا يوم السبت المقبل خارج ملعبه.

الدوري الإيطالي إنتر هيلاس فيرونا دافيد فراتيسو
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