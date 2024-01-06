تقرير: فيرنر يقترب من الانتقال إلى توتنام
السبت، 06 يناير 2024 - 12:17
كتب : FilGoal
اقترب تيمو فيرنر لاعب لايبزيج من العودة إلى إنجلترا مجددا ولكن تلك المرة عن طريق بوابة فريق لندني آخر وهو توتنام.
تيمو فيرنر
النادي : لايبزج
وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا في تقرير لها اليوم السبت فإن فيرنر سينتقل إلى توتنام معارا حتى نهاية الموسم الجاري.
وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الناديين جارية للاتفاق على تكلفة الإعارة ومن يتحمل راتب اللاعب.
وسبق لفيرنر اللعب في صفوف تشيلسي من عام 2020 وحتى صيف 2022.
وبعدها عاد إلى لايبزيج الذي ككان لاعبا معه من 2016 لـ2020.
وخلال الموسم الجاري خاض صاحب الـ27 عاما مع لايبزيج مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا وحيدا
ومع تشيلسي خاض 89 مبااة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 21.
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