صلاح لأبطال الرياضات الفردية: دائما نتشرف بكم

السبت، 06 يناير 2024 - 00:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

أشاد محمد صلاح قائد منتحب مصر بالأبطال الأولمبيين خلال زيارتهم لمعسكر منتخب مصر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

ويقام معسكر منتخب مصر في الفترة من 2 إلى 9 يناير بالعاصمة الإدارية الجديدة يتخلله مباراة ودية 7 يناير أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي.

وقال صلاح: "دائما نتشرف بكم ورافعين اسم البلد، وأفرح بذلك".

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وأتم "أعلم ما هي صعوبة الرياضات الفردية لأنك تكون بمفردك، وأنتم دائما فخر لنا".

وتواجد مجموعة من أبطال مصر الأولميبيين في معسكر المنتخب، أبرزهم سارة سمير بطل رفع الأثقال، وأحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، وعلي فرج بطل الإسكواش.

وأقيم المران باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا وديا في السادسة مساء الأحد المقبل.

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