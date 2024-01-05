مران منتخب مصر - اكتمال الصفوف بـ 27 لاعبا استعدادا لأمم إفريقيا

اكتملت عناصر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2023 في مران اليوم الجمعة.

وأقيم المران باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا وديا في السادسة مساء الأحد المقبل.

وشارك محمد صلاح لأول مرة في معسكر المنتخب بعد وصوله أمس.

وكذلك ياسر إبراهيم الوافد الجديد لتعويض إصابة أسامة جلال بعد خوضه تدريبات تأهيلية أمس.

وتنطلق أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

🔴 📸 | منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد مصر استعداداً لأمم أفريقيا 🇪🇬 واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية استعداداً لمواجهة تنزانيا وديا في السادسة مساء الأحد المقبل في إطار الاستعداد لبطولة… pic.twitter.com/BnrUOZF5Ol — EFA.eg (@EFA) January 5, 2024

ويقام معسكر منتخب مصر في الفترة من 2 إلى 9 يناير بالعاصمة الإدارية الجديدة يتخلله مباراة ودية 7 يناير أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت القائمة النهائية لمنتخب مصر والتي ضمت 27 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- أحمد الشناوي (بيراميدز)- محمد أبو جبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك)

في الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)- محمد عبد المنعم (الأهلي)- علي جبر (بيراميدز)- ياسر إبراهيم (الأهلي)- أحمد سامي (بيراميدز)- محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر)- أحمد فتوح (الزمالك)- محمد حمدي (بيراميدز)

في الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (أرسنال الإنجليزي)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- مهند لاشين (بيراميدز)- محمود حمادة (المصري)

في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)- عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)- مصطفى محمد (نانت الفرنسي)- محمود عبد المنعم "كهربا" (الأهلي)- أحمد حسن "كوكا" (بنديك سبور التركي)

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.