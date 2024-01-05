بوستيكوجلو: خسارة سون كبيرة.. وموقف بيريسيتش بعد إصابته

الجمعة، 05 يناير 2024 - 15:05

كتب : FilGoal

سون

يرى أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنام الإنجليزي أن خسارة هيونج مين سون تعتبر كبيرة لفريقه كونه القائد ومساهم لأهداف توتنام.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

إيفان بيريشيتش

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

ويستعد توتنام لمواجهة منافسه بيرنلي في المباراة التي ستجمعهما اليوم الجمعة في الدور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين: "إذا صنعت فريقا للعام حتى اللحظة الحالية فبالتأكيد سيتواجد سون فيه، كان لاعبا مثل الجحيم للمنافسين، وخسارته كبيرة بالنسبة لنا".

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وأضاف "سيتعين علينا رفق مستويات الجميع لتغطية غياب مساهم خلال الموسم الجاري".

وانضم سون إلى منتخب بلاده كوريا الجنوبية للمشاركة بطولة كأس آسيا 2023 ولذلك سيغيب عن سبرس.

وعن موقف إيفان بريسيتش الذي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي قال: "لن نرى بريسيتش يلعب مرة أخرى معنا، لأكون عادلا بيريسيتش يعمل بطريقة جيدة، لكن من المستبعد أن يلعب لنا مرة أخرى في الموسم الحالي".

وينتهي عقد الجناح الكرواتي بنهاية الموسم الجاري ويبدو أن النادي لن يقدم له عقدا جديدا.

وعن رحيل إيريك داير إلى وست هام قال: "ليس لدي فكرة، داير يصب تركيزه مع توتنام، لكن هو يتحكم في مصيره مثل أي لاعب آخر".

ويحتل توتنام المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة ويبتعد عن المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة واحدة فقط عن أرسنال الذي يعد غريمه المباشر في مدينة لندن.

توتنام بيريسيتش سون
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