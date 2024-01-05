بعد منافسة مع ألفاريز وبيرناردو.. فودين ينتزع جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

الجمعة، 05 يناير 2024 - 13:48

كتب : FilGoal

فيل فودين

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن انتزاع فيل فودين جائزة لاعب شهر ديسمبر المنصرم بعد منافسة مع كل من جوليان ألفاريز وبرناردو سيلفا.

فيليب فودين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويعد التصويت من قبل الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

و خاض سيتي 9 مباريات خلال ديسمبر سجل فيهم 22 هدفا وفاز خمس مرات بينما تعادل مرتين وخسر مرة واحدة فقط خلال 31 يوما.

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وقدم الثلاثي خلال الشهر ما يلي:

جوليان ألفاريز

لعب ألفاريز في قلب الهجوم في ظل غياب إيرلينج هالاند بعد تعرضه للإصابة.

ساهم العنكبوت الأرجنتيني في 7 أهداف خلال 8 مباريات مما جعله من أهم لاعبي الفريق حاليا.

ساعد صاحب الـ23 عاما مانشستر سيتي في الفوز بنهائي كأس العالم بعدما سجل ثنائية وصنع الثالث في الانتصار 4-0 على فلومينينيسي.

أصبح اللاعب الوحيد الذي يتوج بلقب كأس العالم على المستوى المحلي والدولي مع الأرجنتين.

كما أحرز ألفاريز العديد من الأهداف في 6 بطولات مختلفة مع سيتي.

بيرناردو سيلفا

كان شهرا مذهلا بالنسبة لـ سيلفا الذي سجل فيه 3 أهداف وصنع آخر.

جاء أول أهدافه في ديسمبر في الفوز 2-1على لوتون تاون قبل التوجه إلى السعودية لبدء فعاليات كأس العالم للأندية.

سجل سيلفا في الانتصار 3-0 على أوراوا في نصف نهائي كأس العالم ثم أحرز هدفا وصنع مثله ضد إيفرتون في الدوري.

فيل فودين

واصل فيل فودين تقديم مستويات رائعة مما جعله أحد أهم لاعبي تشكيل بيب جوارديولا.

سجل الدولي الإنجليزي هدفين وصنع 3 ليساعد سيتي في التتويج بكأس العالم للأندية والاقتراب من الصدارة في الدوري.

كانت أول مساهماته عندما قدم تمريرة حاسمة لـ جاك جريليش في التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس في الدوري.

وفي جدة، أحرز صاحب الـ 23 عاما الهدف الثالث في نهائي كأس العالم للأندية.

كما استمر فودين في توهجه بإنجلترا أيضا، حيث سجل هدفا ضد إيفرتون قبل أن يصنع ثنائية فوز السماوي على شيفيلد يونايتد.

مانشستر سيتي فودين
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