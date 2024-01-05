تعليق من تين هاج على اجتماعه الأول مع راتكليف بعد استحواذه على مانشستر يونايتد

الجمعة، 05 يناير 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

إريك تين هاج والسير جيم راتكليف - مانشستر يونايتد

وصف إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اجتماعه بالسير جيم راتكليف المستثمر الجديد في النادي بالإيجابي.

واستحوذ المستثمر البريطاني على 29% من أسهم النادي من عائلة جلايزرز الأمريكية.

ونقلت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية تصريحات المدير الفني الهولندي الذي قال: "يجب أن أقول إن الاجتماع كان إيجابيا للغاية".

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وأضاف "لقد عقدنا اجتماعا طويلا وجلسنا معا لعدة ساعات وكنا على نفس الصفحة بشأن العديد من القضايا وكان كلا الجانبين إيجابيين للغاية".

وأكمل "أستطيع القول إنه كان اجتماعا بناء للغاية ونحن نتطلع إلى العمل معا، الفترة قصيرة للغاية منذ أن جاء راتكليف ليحدث تغييرا، علينا أن نترك الأمور تستقر، فهم يقدمون أنفسهم ولديهم أفكار جديدة".

وواصل "يجب أن نرى ما يمكننا دمجه من أفكار، سنعمل معا ولكن بعد يوم واحد لا يمكنك معرفة أو قول ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "أعطوني القليل من أفكارهم، لقد أجرينا مناقشاتنا ونهجنا بشأن الاستراتيجيات وأعتقد أننا سنتفق معا".

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة واستقبل دفاعهم أهدافا أكثر مما سجل هجومهم إذ أحرز في مرماهم 27 هدفا بينما أحرزوا 22 هدفا في منافسيهم وبالتالي الفارق خمسة أهداف بالسلب.

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