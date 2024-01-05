خالد عبد الفتاح: شعرت أنني أشهر شخص في مصر بعد لقاء الزمالك.. ولا أنسى حزن كولر منا

قال خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن إنه شعر بأنه أشهر لاعب في مصر بعدما شارك في لقاء الزمالك عقب انضمامه بأيام إلى الأهلي قاما من سموحة.

وفاز الأهلي حينها بثلاثة أهداف دون رد في الدوري.

وتحدث خالد عبد الفتاح لقناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "إذا حلمت بهذا السيناريو لم يكن يحدث، مارسيل كولر أخبرني قبل لقاء الزمالك أنه لا يوجد قلوب دفاع ويفكر في الدفع بي، وأخبرته أنني لعبت في ذلك المركز من قبل مع سموحة".

وأكمل "تحدثت مع كولر ورامي ربيعة ليلة المباراة، وتحديت نفسي لأنني شعرت أن هناك قلق بسبب الغيابات في الدفاع".

وأردف "لعبت ضد سيف الدين الجزيري، الهدف الأول جاء في وقت جيد ثم سجلنا الهدف الثاني واطممننا ثم أضفنا الهدف الثالث وكانت بداية رائعة، بعد نهاية اللقاء احتفلت مع محمد الشناوي وأخبرني أنها ستكون بداية جيدة لي وسأستمر مع النادي".

وقال خالد عبد الفتاح "عقب اللقاء شعرت أنني أشهر شخص في مصر بسبب حب ودعم الجماهير".

وعن هل كان يشعر من عدم تحول إعارته للأهلي إلى انتقال نهائي قال: "فترة الإعارة للأهلي كنت أشعر أنني تحت اختبار واللاعب حينما يكون تحت اختبار لا يشعر أنه في أفضل حالاته لكن بعد مباراة الزمالك شعرت أن كل شيء جيد لدرجة أنني نمت جيدا ووقعت على عقد انضمامي للأهلي نهائيا لأربع سنوات".

أما عن أكثر جيل كان يتمنى اللحاق به في الأهلي قال: "كنت أتمنى اللحاق بجيل أبو تريكة واللعب بعد ذلك بجوار حسام غالي".

وبسؤاله عن تسببه في ركلة جزاء ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية 2022 وطرده من اللقاء قبل هزيمة الأهلي قال: "بعد مباراة فلامنجو وركلة الجزاء التي تسببت فيها شعرت أن كل مجهودي تم إهداره لكن الفريق والجهاز لم يجعلاني أشعر بأي أزمة بعد المباراة".

واستدرك "لكنني نضجت كثيرا بسبب مشاركتي في كأس العالم للأندية".

وحصل الأهلي آنذاك على المركز الرابع في مونديال الأندية.

وبسؤاله عن محمود عبد المنعم "كهربا" زميله في الفريق رد "كهربا يحتضن كل اللاعبين في الفريق خاصة اللاعبين الناشئين ويجعلهم يعتادون على غرفة خلع الملابس سريعا".

وبسؤاله عن كأس العالم للأندية 2023 وظفر الأهلي بالمركز الثالث قال خالد عبد الفتاح: "الظفر بالبرونزية في كأس العالم أمر جيد لكننا لم نشعر بالسعادة لأننا بسهولة كنا نستطيع الوصول للنهائي، أهدرنا عدة فرص ضد فلومينينسي وشعرنا أننا كنا نستحق الفوز ونواجه مانشستر سيتي، كنا نحلم بخوض تلك المباراة".

أما عن علي معلول فقال: "علي معلول أسطورة، أسير خلفه هو وعمرو السولية أقول لهما أشتم منكما رائحة البطولات".

وبسؤاله هل جاء له عرض آخر قبل انضمامه إلى الأهلي من سموحة أجاب "جاء لي عرضا من بيراميدز وقت عرض الأهلي ولكن في ذلك الوقت كانت المفاوضات بدأت مع الأهلي لذا كنت آمل إتمام الصفقة".

وعن هل سيرحل من الأهلي لو جاء له عرض من الدوري المصري في ظل لعبه بشكل متقطع مؤخرا أجاب "لا لن أرحل".

أما عن احتمالية انضمام عمر كمال إلى الأهلي من مودرن فيوتشر والمنافسة على مركز الظهير الأيمين أجاب "انضمام عمر كمال إلى الأهلي سيضيف للنادي كثيرا بالتأكيد والمنافسة بيننا ستكون شريفة".

وعن مارسيل كولر مدرب الأهلي وهل يتحلى بالعصبية أجاب "كولر غير عصبي لكن بعد خسارة بطولتين متتاليتين وهما السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي لكرة القدم كانت هذه أكثر فترة عبر فيها عن غضبه أمامنا".

وكان الأهلي خسر في بداية الموسم السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة الجزائري وودع الدوري الإفريقي من نصف النهائي على يد ماميلودي صنداونز.