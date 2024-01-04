أمم إفريقيا - تغيير في قائمة الكاميرون.. وتقرير يكشف السبب

أعلن منتخب الكاميرون إجراء تغيير في قائمته قبل بداية أمم إفريقيا 2023.

وسيتواجد نيكولاس برايس نجامالو في قائمة الأسود بدلا من ريجيس موجي.

وسيصل لاعب دينامو موسكو الروسي غدا الجمعة 5 يناير لمعسكر الكاميرون للمشاركة في البطولة للمرة الثانية على التوالي بعدما تواجد في 2021.

Nicolas Brice Moumi Ngamaleu convoqué pour remplacer Régis Mughe. Le joueur du Dynamo Moscou arrive dans la tanière aux premières heures de ce 5 janvier pour disputer sa deuxième CAN après celle de 2021. #WECANMAKEIT | #CANTOTALENERGIES2023 | #CMRMAU | #GOLIONS | #ALLEZLESLIONS pic.twitter.com/PPa8tLNoz0 — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) January 4, 2024

وبحسب موقع sportnewsafrica فإن موجي مهاجم مارسيليا لم يرغب في السفر للمشاركة مع الكاميرون في أمم إفريقيا بحثا عن خوض المزيد من الوقت مع فريقه السابق موجي البالغ 19 عاما خاض 201 دقيقة خلال 7 مباريات بقميص مارسيليا الموسم الجاري.

نجامالو البالغ 29 عاما يشغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر في الفريق الروسي وسجل الموسم الجاري 3 وصنع 4 في 21 مباراة.

يذكر أن أندري أونانا سيتأخر انضمامه للأسود حتى يوم 14 يناير المقبل، حيث يرغب مانشستر يونايتد الاستفادة من خدماته حتى اليوم الأخير قبل البطولة. (طالع التفاصيل)

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا.

ويرافق منتخب مصر في المجموعة كل من السنغال وغينيا وجامبيا.

ويستهل أسود الكاميرون مشوارهم بمواجهة غينيا يوم 15 يناير قبل أن يصطدم بالسنغال حامل اللقب في الجولة الثانية يوم 19 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب الكاميرون مشواره في دور المجموعات بمواجهة جامبيا يوم 23 يناير.