أمم إفريقيا - تغيير في قائمة الكاميرون.. وتقرير يكشف السبب

الخميس، 04 يناير 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

مومي نجامالو - الكاميرون × جامبيا

أعلن منتخب الكاميرون إجراء تغيير في قائمته قبل بداية أمم إفريقيا 2023.

وسيتواجد نيكولاس برايس نجامالو في قائمة الأسود بدلا من ريجيس موجي.

وسيصل لاعب دينامو موسكو الروسي غدا الجمعة 5 يناير لمعسكر الكاميرون للمشاركة في البطولة للمرة الثانية على التوالي بعدما تواجد في 2021.

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وبحسب موقع sportnewsafrica فإن موجي مهاجم مارسيليا لم يرغب في السفر للمشاركة مع الكاميرون في أمم إفريقيا بحثا عن خوض المزيد من الوقت مع فريقه السابق موجي البالغ 19 عاما خاض 201 دقيقة خلال 7 مباريات بقميص مارسيليا الموسم الجاري.

نجامالو البالغ 29 عاما يشغل مركزي الجناح الأيمن والأيسر في الفريق الروسي وسجل الموسم الجاري 3 وصنع 4 في 21 مباراة.

CAN 2023: Moumi Ngamaleu va remplacer Regis Mughe

يذكر أن أندري أونانا سيتأخر انضمامه للأسود حتى يوم 14 يناير المقبل، حيث يرغب مانشستر يونايتد الاستفادة من خدماته حتى اليوم الأخير قبل البطولة. (طالع التفاصيل)

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا.

ويرافق منتخب مصر في المجموعة كل من السنغال وغينيا وجامبيا.

ويستهل أسود الكاميرون مشوارهم بمواجهة غينيا يوم 15 يناير قبل أن يصطدم بالسنغال حامل اللقب في الجولة الثانية يوم 19 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب الكاميرون مشواره في دور المجموعات بمواجهة جامبيا يوم 23 يناير.

الكاميرون أمم إفريقيا 2023 مومي نجامالو
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