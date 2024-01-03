ذا أثليتك: أونانا ينضم إلى الكاميرون بعد انطلاق أمم إفريقيا بسبب مواجهة توتنام

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 18:57

كتب : FilGoal

أندري أونانا وهاري ماجواير - مانشستر يونايتد وكوبنهاجن

بات أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد آخر لاعب سينضم إلى أمم إفريقيا للحاق ببعثة منتخب الكاميرون.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا يوم 13 يناير في كوت ديفوار، ويستهل منتخب الكاميرون مبارياته يوم 15 من الشهر نفسه بمواجهة غينيا.

وكشف موقع ذا اثليتك أن أونانا سيخوض مواجهة مانشستر يونايتد أمام توتنام يوم 14 يناير ثم يرحل للانضمام إلى منتخب الكاميرون.

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وأشار التقرير إلى أنه قد تم التوصل لاتفاق ودي بين جميع الأطراف لتأخير انضمام أونانا لمنتخب الكاميرون في أمم إفريقيا.

وسيسافر أونانا إلى كوت ديفوار مباشرة عقب مواجهة توتنام يوم 14 يناير، وسيكون اللاعب متاحا لمواجهة غينيا الافتتاحية في اليوم التالي إذا أراد الجهاز الفني للكاميرون ذلك، وخوض مباراتين متتاليتين.

وبذلك أصبح أونانا متاحا لخوض مواجهة ويجان يوم الإثنين في الدور الثالث من الاتحاد الإنجليزي.

ويقع منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا.

ويرافق منتخب مصر في المجموعة كل من السنغال وغينيا وجامبيا.

ويستهل أسود الكاميرون مشوارهم بمواجهة غينيا يوم 15 يناير قبل أن يصطدم بالسنغال حامل اللقب في الجولة الثانية يوم 19 من الشهر نفسه.

ويختتم منتخب الكاميرون مشواره في دور المجموعات بمواجهة جامبيا يوم 23 يناير.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة عقب مرور 20 جولة.

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