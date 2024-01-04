مانشستر يونايتد يجدد تعاقد 3 لاعبين.. وفاران ومارسيال في الطريق

الخميس، 04 يناير 2024 - 19:14

كتب : FilGoal

حنبعل المجبري

أعلن مانشستر يونايتد تفعيل بند تجديد التعاقد لموسم واحد لكل من: الإنجليزي آرون وان بيساكا والتونسي حنبعل المجبري والسويدي فيكتور ليندلوف.

وأشار النادي إلى أن في مفاوضات مع رافائيل فاران وأنتوني مارسيال للمواصلة مع النادي.

وقال إريك تين هاج في المؤتمر الصحفي: "نحن في محادثات مع فاران ومارسيال، وفعلنا تجديد تعاقد الثلاثي".

أخبار متعلقة:
مانشستر يونايتد يرغب في تأجيل انضمام أونانا إلى الكاميرون في أمم إفريقيا مانشستر يونايتد ينهي إعارة ريجيلون تقرير: مانشستر يونايتد وليفربول سيحاولان ضم كيميتش أورنيستين: مانشستر يونايتد قرر إنهاء إعارة ريجيلون

وشدد "أعتقد أن هذا نقاش داخلي بين النادي والثنائي".

وبذلك ستنتهي عقود الثلاثي الذي جدد عقده في 2025.

وارتدى بيساكا قميص الشياطين الحمر في صيف 2019 قادما من كريستال بالاس وخاض 175 مباراة.

فيما انضم ليندلوف ليونايتد في 2017 من بنفيكا وعلى بُعد مباراة من خوض اللقاء 250 له مع الفريق.

وأصبح المجبري من عناصر الفريق الأول الموسم الجاري مع يونايتد منذ انتقاله لفريق الشباب من موناكو.

ويغيب الدولي التونسي عن أمم إفريقيا 2023 حيث أشار فابريزيو رومانو الصحفي بسوق الانتقالات قائلا: "المجبري لن يذهب إلى كأس الأمم الإفريقية من أجل أن يتمكن من مغادرة مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير".

وأضاف "هناك 3 أندية تريد التعاقد معه، وبالطبع ترغب الأندية في تواجده خلال يناير وفبراير".

وكشف رومانو أن الأندية الـ3 هي إشبيلية الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي وفرايبورج الألماني".

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي فيكتور ليندلوف حنبعل المجبري أرون وان بيساكا
نرشح لكم
بيلد: اتفاق انتقال سانشو إلى دورتموند تم.. وموعد التحاقه بالتدريبات مانشستر يونايتد ينهي إعارة ريجيلون ذا أثليتك: أونانا ينضم إلى الكاميرون بعد انطلاق أمم إفريقيا بسبب مواجهة توتنام الثالث في 3 أيام.. ليفربول يقطع إعارة مدافعه مانشستر يونايتد يرغب في تأجيل انضمام أونانا إلى الكاميرون في أمم إفريقيا رومانو: سانشو يقترب من العودة إلى دورتموند تقرير: مانشستر يونايتد وليفربول سيحاولان ضم كيميتش ليفربول يكشف لـ في الجول حقيقة إرسال مرافق مع صلاح في أمم إفريقيا
أخر الأخبار
كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تتذكر ماذا قدم منتخب مصر 1998 جيدا؟ 13 دقيقة | كويز في الجول
رونالدو لاعب الشهر للمرة الثالثة في الدوري السعودي 25 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - منتخب مصر يقلب تأخره لفوز على هولندا في الدوري الذهبي العالمي 40 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - صفقة أخرى في الطريق.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم عبد العزيز السيد 46 دقيقة | الدوري المصري
السكة الحديد يعلن انتقال ربيع إلى البنك الأهلي 54 دقيقة | الدوري المصري
خدمة في الجول – طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية استعدادا لـ أمم إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
لتعويض مصطفى محمد وسيمون؟ نانت يضم كاديويري وتراوري لنهاية الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - محمد يوسف مديرا للتطوير في NBA مصر وBAL ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 2 مؤتمر فيتوريا: استبعاد ياسر إبراهيم؟ أملك لاعب مثل الساعة السويسرية.. وقدرت عبد الله السعيد 3 صلاح: تساءلت بعد إهدار ركلة الجزاء هل سأذهب للمنتخب بهذا المستوى؟ وأريد الفوز بإفريقيا 4 استدعاء ياسر إبراهيم لمنتخب مصر بدلا من أسامة جلال للإصابة