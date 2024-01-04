مانشستر يونايتد يجدد تعاقد 3 لاعبين.. وفاران ومارسيال في الطريق

أعلن مانشستر يونايتد تفعيل بند تجديد التعاقد لموسم واحد لكل من: الإنجليزي آرون وان بيساكا والتونسي حنبعل المجبري والسويدي فيكتور ليندلوف.

وأشار النادي إلى أن في مفاوضات مع رافائيل فاران وأنتوني مارسيال للمواصلة مع النادي.

وقال إريك تين هاج في المؤتمر الصحفي: "نحن في محادثات مع فاران ومارسيال، وفعلنا تجديد تعاقد الثلاثي".

وشدد "أعتقد أن هذا نقاش داخلي بين النادي والثنائي".

وبذلك ستنتهي عقود الثلاثي الذي جدد عقده في 2025.

✍️ Erik has confirmed United have triggered one-year contract extensions for @AWBissaka, @HannibalMejbri and @VLindelof. ➡️ The boss has also revealed contract talks are being held with two more Reds.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 4, 2024

وارتدى بيساكا قميص الشياطين الحمر في صيف 2019 قادما من كريستال بالاس وخاض 175 مباراة.

فيما انضم ليندلوف ليونايتد في 2017 من بنفيكا وعلى بُعد مباراة من خوض اللقاء 250 له مع الفريق.

وأصبح المجبري من عناصر الفريق الأول الموسم الجاري مع يونايتد منذ انتقاله لفريق الشباب من موناكو.

ويغيب الدولي التونسي عن أمم إفريقيا 2023 حيث أشار فابريزيو رومانو الصحفي بسوق الانتقالات قائلا: "المجبري لن يذهب إلى كأس الأمم الإفريقية من أجل أن يتمكن من مغادرة مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير".

وأضاف "هناك 3 أندية تريد التعاقد معه، وبالطبع ترغب الأندية في تواجده خلال يناير وفبراير".

وكشف رومانو أن الأندية الـ3 هي إشبيلية الإسباني وأولمبيك ليون الفرنسي وفرايبورج الألماني".