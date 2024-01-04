سكاي: فرانكفورت يقترب من مدافع يانج بويز
الخميس، 04 يناير 2024 - 15:55
كتب : FilGoal
توصل آينتراخت فرانكفورت لاتفاق مع يانج بويز السويسري من أجل ضم لاعبه الشاب أوريلي أميندا.
أوريلي أميندا
النادي : يانج بويز
وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الاتفاق بين الناديين تم بالفعل، لكن هناك خلاف حول إنهاء الصفقة في الشتاء أو الصيف.
من المتوقع أن يوقع اللاعب على عقد مع فرانكفورت حتى 2028، مع خيار التمديد لعام آضافي.
وأوضح التقرير أن الصفقة قد تتم مقابل نحو 8-10 مليون يورو + إضافات.
مسؤولو فرانكفورت متفائلون جدا بالتعاقد مع اللاعب في يناير، حسب التقرير.
وذلك في ظل بحث يانج بويز عن بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل إتمام الصفقة.
اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يحمل الجنسيتين السويسرية والكاميرونية.
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