سكاي: فرانكفورت يقترب من مدافع يانج بويز

توصل آينتراخت فرانكفورت لاتفاق مع يانج بويز السويسري من أجل ضم لاعبه الشاب أوريلي أميندا.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن الاتفاق بين الناديين تم بالفعل، لكن هناك خلاف حول إنهاء الصفقة في الشتاء أو الصيف.

من المتوقع أن يوقع اللاعب على عقد مع فرانكفورت حتى 2028، مع خيار التمديد لعام آضافي.

وأوضح التقرير أن الصفقة قد تتم مقابل نحو 8-10 مليون يورو + إضافات.

مسؤولو فرانكفورت متفائلون جدا بالتعاقد مع اللاعب في يناير، حسب التقرير.

وذلك في ظل بحث يانج بويز عن بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل إتمام الصفقة.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يحمل الجنسيتين السويسرية والكاميرونية.

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