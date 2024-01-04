مانشستر يونايتد ينهي إعارة ريجيلون

الخميس، 04 يناير 2024 - 14:26

كتب : FilGoal

سيرخيو ريجيلون - مانشستر يونايتد

قرر نادي مانشستر يونايتد قطع إعارة لاعبه سيرخيو ريجيلون، حسبما أعلن يوم الخميس.

وقضى ريجيلون نصف الموسم معارا إلى مانشستر يونايتد من صفوف توتنام.

لكن مانشستر يونايتد قرر قطع الإعارة بسبب عودة لوك شاو وتايرل مالاسيا من الإصابة.

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صاحب الـ 27 عاما شارك مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام في 12 مباراة.

ريجيلون كان الخيار الثاني لمانشستر يونايتد بعد مارك كوكوريا لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسيدفع مانشستر يونايتد شرطا جزائيا مقابل إنهاء إعارة اللاعب.

اللاعب سيحق له الخروج من توتنام خلال شهر يناير حال عودته واللعب مع فريق آخر لأنه لم يلعب سوى لمانشستر يونايتد منذ بداية الموسم لذلك فإن عودته قتد تتيح له الانتقال إلى فريق آخر بشكل طبيعي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 وبفارق 9 نقاط عن المربع الذهبي.

مانشستر يونايتد توتنام سيرخيو ريجيلون
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