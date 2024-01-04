بعد استبداله بالجزيري.. لاعب تونس يكشف سبب غيابه عن كأس إفريقيا

أوضح مرتضى بن وناس لاعب منتخب تونس أسباب اعتذاره عن عدم التواجد مع منتخب بلاده في كاس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وضم حلال القادري مدرب منتخب تونس، سيف الدين الجزيري بعد استبعاد بن وناس الذي يعاني من ظروف قهرية.

وكتب مرتضى بن وناس عبر فيسبوك: "إنه لشرف كبير أن أكون من بين العناصر المدعوة للدفاع عن راية المنتخب التونسي في مختلف المسابقات و لكن للاسف و لأسباب عائلية قاهرة اضطررت لمغادرة البلاد بصفة عاجلة و العودة إلى تركيا".

وأضاف "اتصلت بالمدرب جلال القادري وأعلمته بدخول ابنتي البالغة من العمر سنتين على وجه الاستعجال لمصحة في اسطنبول بعد إصابتها بجرثومة انتقلت من أذنها إلى خلايا المخ".

وأتم "سيتعذر عليا إذن مع الأسف الشديد الالتحاق بزملائي بمعسكر المنتخب الوطني و ذلك لأكون الى جانب زوجتي في هذا الابتلاء. أتمنى من كافة الجماهير التونسية قبول اعتذاري طالبا من الله عز وجل التوفيق لكل المجموعة و الشفاء لابنتي".

ويقود نسور قرطاج النجم يوسف المساكني الذي سيشارك في أمم إفريقيا للمرة الثامنة ليعادل الرقم القياسي الذي يملكه أحمد حسن وروجيبير سونج.

كما يتواجد علي معلول مدافع الأهلي على رأس القائمة، بينما غاب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك.

فيما خرج حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد من قائمة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا بعدما تواجد في القائمة الأولية.

وخرج فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري من القائمة أيضا.

ويتواجد المنتخب التونسي في مجموعة واحدة رفقة مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.