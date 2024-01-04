مواعيد مباريات الخميس 4 يناير والقنوات الناقلة - برشلونة ويوفنتوس.. وكأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس، 04 يناير 2024 - 10:14

كتب : FilGoal

برشلونة - سيرجي روبيرتو

يشهد اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 مباريات ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني

وتأتي مباراة برشلونة أمام مضيفه لاس بالماس على رأس مباريات اليوم في ظل احتدام صراع صدارة الدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

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في المقابل تقام مباراة وحيدة في مسابقتي كأس إيطاليا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

الدوري الإسباني

برشلونة × لاس بالماس.. الساعة العاشرة والنصف مساء.. تذاع على قناة بي إن سبورتس 1

إشبيلية × أتليتك بلباو.. الثامنة والربع مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3

أوساسونا × ألميريا.. السادسة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 3.

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كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس × إيفرتون.. في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

كأس إيطاليا

يوفنتوس × ساليرنيتانا.. في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

يوفنتوس برشلونة الدوري الإسباني
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