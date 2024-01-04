أمم إفريقيا - مروان عطية: سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب

يثق مروان عطية لاعب الأهلي ومنتخب مصر على قدرة الفراعنة في المنافسة على لقب كأس أمم إفريقيا.

ويخوض منتخب مصر معسكره المغلق في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة تحضيرا لكأس أمم إفريقيا.

وقال عطية عبر "أون تايم سبورتس": "الحالة داخل المنتخب جيدة ومبشرة. لدينا نجوم كبار على رأسهم مو صلاح الذي نفتخر به وكذلك مصطفى محمد ومرموش وحجازي وتريزيجيه. هدفنا العودة بلقب بطولة إفريقيا".

"كنت أتابع المنتخب في المقاهي مثل أي مشجع والآن أنا أحد أفراده وسنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق اللقب".

ويلعب منتخب مصر ضد تنزانيا يوم 7 يناير الجاري مباراة ودية في استاد القاهرة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويسافر منتخب مصر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب غانا وموزمبيق وكاب فيردي.