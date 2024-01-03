أمم إفريقيا – منتخب مصر يعلن ضم مهند لاشين بدلا من كوكا

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 17:25

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كأس العرب - مهند لاشين

أعلن منتخب مصر انضمام مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز لصفوفه بدلا من أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي الذي تعرض للإصابة.

أحمد نبيل كوكا

النادي : الأهلي

مهند لاشين

النادي : بيراميدز

مصر

وكشف منتخب مصر غياب لاعب وسط الأهلي بسبب إصابته في أربطة القدم ولن يلحق بالبطولة، بعدما خضع للأشعة.

وتنطلق أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

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وسبق أن أعلن فيتوريا قائمة مكونة من 27 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2023. (طالع التفاصيل)

ويحق لمنتخب مصر استبدال أي لاعب بسبب الإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة له في البطولة، بشرط موافقة اللجنة الطبية للمسابقة.

وانضم كوكا لأول مرة لقائمة منتخب مصر وكان على أعتاب المشاركة لأول مرة في أمم إفريقيا.

لاعب وسط الأهلي تألق في كأس العالم للأندية 2023 بعدما شارك أساسيا في الفوز على اتحاد جدة السعودي وأوراوا الياباني.

لاعب الوسط البالغ 22 عاما كان عنصرا أساسيا للمشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما في شهر يونيو 2022.

وحقق الميدالية الفضية بعد خسارة النهائي ضد المغرب والتي كانت كافية لتأهل مصر لأولمبياد باريس 2024.

وشارك كوكا مع الأهلي في 14 مباراة الموسم الجاري وصنع هدفا في الدوري وآخر في مونديال الأندية.

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