جوائز الأفضل - غياب صلاح.. فيفا برو يعلن المرشحين لـ التشكيل المثالي لعام 2023

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

جائزة الأفضل

يتنافس 23 لاعبا حول العالم على رأسهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2023 والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين "فيفا برو".

وسيتم الإعلان عن التشكيل المثالي في حفل جوائز الأفضل في 15 يناير الجاري، ويقام الحفل في لندن للمرة الثالثة في التاريخ.

وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين ينضمون لأول مرة في مسيرتهم لها وهم: فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وجون ستونز ورودري.

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وغاب اسم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عن الترشيحات، ولم يسبق له من قبل أن تواجد في التشكيل المثالي للعالم.

وجاءت القائمة المرشحة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد – بلجيكا) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي – البرازيل) – إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا – الأرجنتين).

الدفاع: روبن دياش (مانشستر سيتي – البرتغال) – فيرجيل فان دايك (ليفربول – هولندا) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد – البرازيل) – أنطونيو رودريجر (ريال مدريد – ألمانيا) – جون ستونز (مانشستر سيتي – إنجلترا) – كايل ووكر (مانشستر سيتي – إنجلترا).

الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد – إنجلترا) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي – بلجيكا) – إلكاي جوندوجان (برشلونة – ألمانيا) – لوكا مودريتش (ريال مدريد – كرواتيا) – رودري (مانشستر سيتي – إسبانيا) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي – البرتغال) – فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد – أوروجواي).

الهجوم: كريم بنزيمة (فرنسا – اتحاد جدة) – إرلينج هالاند (مانشستر سيتي – النرويج) – هاري كين (بايرن ميونيخ – إنجلترا) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان – فرنسا) – ليونيل ميسي (إنتر ميامي – الأرجنتين) – كريستيانو رونالدو (النصر – البرتغال) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد – البرازيل)

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تعرف على جميع المرشحين لجوائز الأفضل في 2023 من فيفا.

وبدأ التصويت للاعبين في الجائزة في أغسطس 2023، ويصوّت اللاعبون المحترفون حول العالم لاختيار الأفضل في كل المركز.

ويتم اختيار التشكيل النهائي مكون من أفضل حارس مرمى وأفضل 3 مدافعين وأفضل 3 لاعبي وسط وأفضل 3 مهاجمين حاصلين على أعلى نسبة أصوات.

ويتم تخصيص المركز الـ 11 والأخير لثاني أكثر لاعب حاصل على عدد أصوات.

جوائز الأفضل فيفا برو تشكيل 2023
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