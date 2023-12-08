فيفا يكشف موعد حفل جوائز "ذا بيست"

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 - 20:22

كتب : FilGoal

جائزة ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إقامة حفل جوائز الأفضل "ذا بيست" عن عام 2023.

ويقام الحفل في لندن للمرة الثالثة في التاريخ، يوم 15 يناير 2024.

وكان ليونيل ميسي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي، ويتواجد في قائمة العام الحالي رفقة إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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وإليكم المرشحون حتى الآن لجوائز الأفضل:

جائزة أفضل لاعب:

خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي - الأرجنتين)

مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان / النصر - كرواتيا)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي - بلجيكا)

إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي / برشلونة - ألمانيا)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي - النرويج)

رودري (مانشستر سيتي - إسبانيا)

خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي - جورجيا)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان - فرنسا)

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان / إنتر ميامي - الأرجنتين)

فيكتور أوسيمين (نابولي - نيجيريا)

ديكلان رايس (وست هام / أرسنال - إنجلترا)

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي - البرتغال)

أفضل حارس:

ياسين بونو (إشبيلية / الهلال - المغرب)

تيبو كورتوا (ريال مدريد - بلجيكا)

إيدرسون (مانشستر سيتي - البرازيل)

أندريه أونانا (إنتر ميلان / مانشستر يونايتد - الكاميرون)

مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة - ألمانيا)

أفضل مدرب

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

سيموني إنزاجي (إنتر ميلان)

أنجي بوستيكوجلو (سلتيك / توتنام)

لوتشيانو سباليتي (نابولي)

تشافي (برشلونة)

أفضل لاعبة

أيتانا بونماتي (برشلونة - إسبانيا)

لينا كايسيدو (ريال مدريد / ديبورتيفو كالي - كولومبيا)

ريتشل دالي (أستون فيلا - إنجلترا)

كاديدياتو دياني (باريس سان جيرمان - فرنسا)

كيتلين فورد (أرسنال - أستراليا)

ماري فاولر (أرسنال - أستراليا)

أليكس جرينوود (مانشستر سيتي - إنجلترا)

جيني هيرموسو (باتشوكا - إسبانيا)

ليندسي هوران (ليون - الولايات المتحدة)

أماندا إيلستيدت (باريس سان جيرمان - السويد)

لورين جيمس (تشيلسي - إنجلترا)

سام كير (تشيلسي - أستراليا)

مابي ليون (برشلونة - إسبانيا)

هيناتا ميازاوا (ماي نافي سينداي - اليابان)

سالما بارايويلو (برشلونة - إسبانيا)

كيرا والش (مانشستر سيتي / برشلونة - إنجلترا)

أفضل حارسة مرمى

ماكينزي أرنولد (وست هام - أستراليا)

أن كاترين بيرجر (تشيلسي - ألمانيا)

كاتا كول (برشلونة - إسبانيا)

كريستيان إندلر (ليون - تشيلي)

زيكيرا موسوفيتش (تشيلسي - السويد)

ساندرا بانيوس (برشلونة - إسبانيا)

أفضل مدرب/مدربة كرة نسائية

بيتر جيرهاردسون (السويد)

جوناتان خيرالديث (برشلونة)

توني جوستافسون (أستراليا)

إيما هايس (تشيلسي)

سارينا فيجمان (إنجلترا)

جائزة بوشكاش

ألفارو باريال (سينسيناتي × بيتسبره ريفرهاوند) - كأس أمريكا المفتوحة

ليندا كايسيدو (كولومبيا × ألمانيا) - كأس العالم للسيدات

خوليو إنسيسو (برايتون × مانشستر سيتي) - الدوري الإنجليزي

كانج سيونج جين (كوريا الجنوبية × الأردن) - كأس آسيا تحت 20 عاما

سام كير (أستراليا × إنجلترا) - كأس العالم للسيدات

برايان لوزانو (أطلس × كلوب أمريكا) - الدوري المكسيكي

جييرمي مادروجا (بوتافوجو × نوفوريزونتينو) - دوري الدرجة الثانية البرازيلي

إيفان مورانتي (إيبيزا - برجوس) - دوري الدرجة الثانية الإسباني

نونو سانتوس (سبورتنج لشبونة × بوافيشتا) - الدوري البرتغالي

أشكات تاجيبرجن (كازاخستان × الدنمارك) - تصفيات يورو 2024

بيا زانيراتو (البرازيل × بنما) - كأس العالم للسيدات

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