خبر في الجول - منتخب مصر يرسل قائمته النهائية لـ كاف بعد تدريب الأربعاء ببديل كوكا

علم FilGoal.com أن منتخب مصر لم يرسل بعد قائمته النهائية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يوم الأربعاء الثالث من يناير هو الموعد النهائي لإرسال قوائم المنتخبات المشاركة في البطولة.

وهو اليوم الذي شهد الإعلان عن غياب أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط الأهلي عن البطولة بسبب الإصابة.

وأوضح مصدر من داخل منتخب مصر أن الجهاز الفني سيستقر على اسم بديل كوكا ويرسل القائمة النهائية عقب تدريب يوم الأربعاء.

وأضاف أن روي فيتوريا سيختار اسما من الأسماء التي شهدتها القائمة الأولية للمنتخب.

وكان المنتخب المصري قد أعلن القائمة التي تضم 27 لاعبا يوم السبت الماضي.

ويحق لمنتخب مصر استبدال أي لاعب من القائمة النهائية بسبب الإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة له في البطولة، بشرط موافقة اللجنة الطبية للمسابقة.

وكشف منتخب مصر غياب لاعب وسط الأهلي بسبب إصابته في أربطة القدم ووأنه لن يلحق بالبطولة، بعدما خضع للأشعة.

وتنطلق أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وسبق أن أعلن فيتوريا قائمة مكونة من 27 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2023. (طالع التفاصيل)

وانضم كوكا لأول مرة لقائمة منتخب مصر وكان على أعتاب المشاركة لأول مرة في أمم إفريقيا.

لاعب وسط الأهلي تألق في كأس العالم للأندية 2023 بعدما شارك أساسيا في الفوز على اتحاد جدة السعودي وأوراوا الياباني.

لاعب الوسط البالغ 22 عاما كان عنصرا أساسيا للمشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما في شهر يونيو 2022.

وحقق الميدالية الفضية بعد خسارة النهائي ضد المغرب والتي كانت كافية لتأهل مصر لأولمبياد باريس 2024.

وشارك كوكا مع الأهلي في 14 مباراة الموسم الجاري وصنع هدفا في الدوري وآخر في مونديال الأندية.