أحمد نبيل كوكا خارج أمم إفريقيا 2023

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 14:36

كتب : أحمد الخولي

أحمد نبيل كوكا - مصر الأولمبي

يغيب أحمد نبيل "كوكا" لاعب منتخب مصر عن نهائيات أمم إفريقيا 2023 بسبب الإصابة.

أحمد نبيل كوكا

النادي : الأهلي

مصر

وكشف منتخب مصر غياب لاعب وسط الأهلي بسبب إصابته في أربطة القدم ولن يلحق بالبطولة، بعدما خضع للأشعة.

ولم يعلن بعد روي فيتوريا، إمكانية تعويض لاعب الوسط الشاب من عدمه.

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وتنطلق أمم إفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وسبق أن أعلن فيتوريا قائمة مكونة من 27 لاعبا للمشاركة في أمم إفريقيا 2023. (طالع التفاصيل)

ويحق لمنتخب مصر استبدال أي لاعب بسبب الإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة له في البطولة، بشرط موافقة اللجنة الطبية للمسابقة.

وانضم كوكا لأول مرة لقائمة منتخب مصر وكان على أعتاب المشاركة لأول مرة في أمم إفريقيا.

لاعب وسط الأهلي تألق في كأس العالم للأندية 2023 بعدما شارك أساسيا في الفوز على اتحاد جدة السعودي وأوراوا الياباني.

لاعب الوسط البالغ 22 عاما كان عنصرا أساسيا للمشاركة في أمم إفريقيا تحت 23 عاما في شهر يونيو 2022.

وحقق الميدالية الفضية بعد خسارة النهائي ضد المغرب والتي كانت كافية لتأهل مصر لأولمبياد باريس 2024.

وشارك كوكا مع الأهلي في 14 مباراة الموسم الجاري وصنع هدفا في الدوري وآخر في مونديال الأندية.

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