المالك هو المدرب.. واقعة غريبة وطريفة في الكرة الزامبية

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

إيسو زولو

أعلن نادي شيبتا يونايتد أحد أندية الدرجة الثانية الزامبية إيقاف إيسو زولو أحد ملاك النادي من منصب المدير الفني.

ويملك إيسو زولو النادي ويشغل منصب المدير الفني، وسيقود كينيدي باندا المهمة في غياب زولو.

وأصدر الأمين العام للنادي بيانا عبر صفحة النادي الرسمية لتوضيح أسباب القرار.

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وجاءت الأسباب:

- تقديم بيانات لوسائل الإعلام دون إذن.

- عصيان رئيس النادي بإعطائه أمر حل الجمعية العمومية عن طريق لجنة.

- تجاوز الحدود في مناقشة القضايا السرية علنا.

وأمهل مسؤولو النادي للمالك 7 أيام لتبرئة نفسه والرد على البيان.

وكان الفريق خسر مباراته الأخيرة ضد يانج جرين بافالوز بنتيجة 3-1 في الجولة 18 من المسابقة.

وتأهل الفريق الموسم الماضي من دوري الدرجة الثالثة إلى الثانية.

زامبيا إيسو زولو شيبتا يونايتد
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