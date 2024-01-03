الثالث في 3 أيام.. ليفربول يقطع إعارة مدافعه

أعلن نادي ليفربول يوم الأربعاء قطع إعارة مدافعه ريس ويليامز لنادي أبردين الاسكتلندي.

وأوضح النادي في بيان: "تم استدعاء ريس ويليامز للعودة لليفربول من فترة الإعارة التي قضاها في أبردين".

عاد المدافع البالغ من العمر 22 عاما الآن إلى ليفربول ليعوض غيابات الخط الخلفي،

ويليامز الصاعد من أكاديمية ليفربول شارك في 19 مباراة مع فريق يورجن كلوب حتى الآن.

وقضى أيضًا بعض الوقت على سبيل الإعارة في كيدرمينستر هاريرز وسوانزي سيتي وبلاكبول.

وأصبح ويليامز ثالث لاعب شاب يقطع ليفربول إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت يوم 1 يناير.

الأول كان الجناح فابيو كارفيو الذي عاد من صفوف لايبزيج الألماني.

والثاني كان الظهير الأيسر أوين بيك من فريق داندي الاسكتلندي، وفي محاولة لتعويض الإصابات التي ضربت مركز الظهير الأيسر، فالظهير الأيسر الأساسي أندي روبرتسون مصاب منذ أكتوبر الماضي.

بينما أصيب بديله كوستاس تسيميكاس خلال مباراة أرسنال قبل أيام.

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