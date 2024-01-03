إنبي: البلعوطي وقع لـ الزمالك؟ لن نبيع أي لاعب إلا مع نهاية الموسم

أوضح محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي حقيقة اقتراب عبد العزيز البلعوطي حارس الفريق من الانتقال لصفوف الزمالك.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق إن البلعوطي ضمن 3 أسماء مرشحة لتعزيز مركز حراسة المرمى في الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال إسماعيل عبر قناة النهار: "لا يوجد أي تطورات، نسمع أن عبد العزيز البلعوطي وقع للزمالك ولا أعتقد حدوث ذلك لأن لديه عقد مستمر مع النادي لمدة موسم ونصف".

وأضاف "غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة بشد، وعبد الرحمن سمير عوضه في مباراتين ويسير بشكل جيد ولذلك شارك في المباراة الثالثة ونحاول تقديم الفرصة له، البلعوطي قائد الفريق، وليس هناك أي عقاب ضده".

وأتم مشددا "سبق وأن صرّحنا أننا لن نبيع أي لاعب إلا مع نهاية الموسم، وفي حال قدوم أي عرض من الزمالك له سنرفض".

وخاض البلعوطي 8 مباريات من أصل 11 بقميص إنبي الموسم الجاري استقبل خلالها 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في مباراتين.

البلعوطي البالغ 29 عاما شارك بقميص إنبي في 78 مباراة بالدوري المصري استقبل 88 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 22.