إنبي: البلعوطي وقع لـ الزمالك؟ لن نبيع أي لاعب إلا مع نهاية الموسم

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

عبد العزيز البلعوطي يتألق أمام فرصة شيكابالا

أوضح محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي حقيقة اقتراب عبد العزيز البلعوطي حارس الفريق من الانتقال لصفوف الزمالك.

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق إن البلعوطي ضمن 3 أسماء مرشحة لتعزيز مركز حراسة المرمى في الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال إسماعيل عبر قناة النهار: "لا يوجد أي تطورات، نسمع أن عبد العزيز البلعوطي وقع للزمالك ولا أعتقد حدوث ذلك لأن لديه عقد مستمر مع النادي لمدة موسم ونصف".

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وأضاف "غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة بشد، وعبد الرحمن سمير عوضه في مباراتين ويسير بشكل جيد ولذلك شارك في المباراة الثالثة ونحاول تقديم الفرصة له، البلعوطي قائد الفريق، وليس هناك أي عقاب ضده".

وأتم مشددا "سبق وأن صرّحنا أننا لن نبيع أي لاعب إلا مع نهاية الموسم، وفي حال قدوم أي عرض من الزمالك له سنرفض".

وخاض البلعوطي 8 مباريات من أصل 11 بقميص إنبي الموسم الجاري استقبل خلالها 10 أهداف وخرج بشباك نظيفة في مباراتين.

البلعوطي البالغ 29 عاما شارك بقميص إنبي في 78 مباراة بالدوري المصري استقبل 88 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 22.

الزمالك إنبي الدوري المصري عبد العزيز البلعوطي
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