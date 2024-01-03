حوار – قندوسي يتحدث عن كيفية الانضمام إلى الأهلي والرحيل عنه.. حظ كولر وخطوته لو تم بيعه

كيف انضم أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار إليه من الأهلي إلى المارد الأحمر قادما من وفاق سطيف الجزائري؟ وما هي خطوته المقبلة لو قرر ناديه بيعه بدلا من عودته؟

كل ذلك أجاب عنه اللاعب الجزائري في حواره عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وتحدث قندوسي قائلا: "أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي وحينما تراه تشعر أنه فريق كبير، وحينما شاهدت الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا رأيت فريقا كبيرا، في ذلك الوقت لم أكن أشجع وأنتمي سوى لوفاق سطيف فقط، وبعدها شاهدت الأهلي وكل سنة يلعب في كأس العالم للأندية".

وأكمل "هناك لاعبين يلعبون ولا يتوجون ببطولات، مع الأهلي توجت بدوري أبطال إفريقيا والعديد من البطولات فقد ظفرت بأربع بطولات معه في سنة ونصف وهو رقم لا يحققه الكثير من اللاعبين في 20 سنة".

وعن مفاوضات الأهلي والزمالك قال: "لم يخبرني أحد بمفاوضات الزمالك، كان هناك حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لم يكن هناك حديث من أي شخص معي بشأن الزمالك".

وتابع "وفي ذلك الوقت كنت مع منتخب المحليين للجزائر، وتحدث معي رئيس وفاق سطيف أمامك خيارين الأهلي أو الزمالك، قلت له يجب أن أفكر أولا وفي ذلك الوقت كان وفاق سطيف يحتاج للأموال، وكان هناك عروضا لي من إسبانيا وتركيا ولكن العرض المادي لم يكن جيدا".

وأردف قندوسي "اخترت الأهلي وأتم رئيس وفاق سطيف الاتفاق، وبعدها أخبرني رئيس وفاق سطيف أن الزمالك تقدم بعرض أكبر من الأهلي ولكنني قلت له أنا اخترت الأهلي حتى لو سأحصل على أموال أقل لأنني أريد التتويج بالبطولات وأنا مازالت صغيرا في السن والأموال ستأتي مستقبلا بلا محالة، وتم الأمر".

وعن أول يوم له مع الأهلي قال: "شعرت بالرهبة وأول شخص قابلته كان كهربا وغرفتي كانت مع محمد الشناوي ولم أكن أعرف كيف تسير الأمور ولكن اللاعبين ساعدوني في التأقلم سريعا".

إغماء محمود متولي

وعن لحظة قيادته لسيارة الإسعاف بعد لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر بعد إغماء محمود متولي كشف قندوسي "متولي لم يكن يستطيع التنفس وبعض الأشخاص يبكون وكانوا يبحثون عن سيارة الإسعاف وأنا أستطيع قيادة أي شيء ووجدت المفتاح بها وسرت بها"0.

وأردف "طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة قال لي سر بنا كي يتنفس بعض الهواء، كان موقفا صعبا ولكنه مر بسلام".

مارسيل كولر

وعن علاقته بمدرب الأهلي مارسيل كولر قال: "كولر قال لي إمكانياتك جيدة وأعرف أنك ستصنع الفارق معنا وأريد منك التركيز وتتدرب جيدا وأعطاني الثقة في نفسي وشاركت في أول مباراة لي مع الأهلي ضد أسوان في الدوري وصنداونز في دوري أبطال إفريقيا ولم أخيب ظنه".

وعن أكثر بطولة أثرت فيه أجاب "كانت دوري أبطال إفريقيا، كنت شعرت أنه تم إقصاؤنا ومحمد الشناوي قال لي أنا هنا في النادي منذ سنوات وقال لي: اسمع مني هنفوز بالبطولة، بعد الفوز باللقب ذكرته بما قاله فرد علي: مانا قولتلك".

وشدد قندوسي "كولر محظوظ بلاعبي الأهلي، هناك الكثير من اللاعبين كانوا يعانون من الإصابة ويلعبون، قد يحصلون على راحة في الدوري لكنه يتحاملون على أنفسهم في المباريات الإفريقية".

وعن هل كان يرغب في مواجهة صنداونز أو الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي قال: "كنت أرغب في مواجهة صنداونز مجددا في النهائي، صنداونز ليس مثل الأهلي فالأهلي كل موسم يشارك في نهائي إفريقيا".

الرحيل إلى سيراميكا كليوباترا

وعن رحيله إلى سيراميكا كليوباترا معارا قال: "كنت أرغب في معرفة لماذا تقرر رحيلي معارا كنت أعتقد أنني حينما ألعب أظهر بشكل جيد ولم أقصر فكنت أريد معرفة ما هي المشكلة".

وأكمل "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة آنذاك أخبرني بضرورة رحيلي لأن كولر يريد ضم مهاجم أجنبي، وهذا حدث قبل لقاء المصري الأخير وتسجيلي لهدف".

وتابع "سألت بعض اللاعبين على رأيهم مثل الشناوي وكهربا وقالوا النادي فوق الجميع، وبعد ذلك اقتنعت أنني أريد الخروج معارا لألعب بشكل أكبر، وكولر طلب مني البقاء في الدوري المصري لرؤيتي بشكل أكبر".

تسجيل هدف ضد الأهلي

أما عن تسجيله لهدف مع سيراميكا ضد الأهلي قال: "كنت سعيد لفريقي وغير سعيد لأنه ضد الأهلي، لكن في النهاية كنت أريد إثبات نفسي لأنني أريد العودة للأهلي مجددا".

وعن شيء يتمنى حدوثه قال: "أتمنى لعب نهائي كأس العالم للأندية مع الأهلي".

وبسؤاله هل شعر بالظلم من رحيله قال: "مارسيل كولر لم يظلمني، ربما كنت مقصرا في شيء ما كان يريد مني تنفيذه".

وعن هل يؤثر تواجد إمام عاشور على حظوظ عودته للأهلي أجاب "لا ولأننا نلعب في مراكز مختلفة".

أما عن انتقال إمام للأهلي فقال: "هذه خطوة إيجابية في مسيرته فاللعب للأهلي شيء جيد".

وأردف قندوسي "أنا أحب وفاق سطيف والأهلي بعيدا عن كوني لاعب كرة القدم أحب النادي، وأتمنى إنهاء مسيرتي في وفاق سطيف".

وبسؤاله هل سيلعب في الزمالك أو بيراميدز لو قرر الأهلي رحيله نهائيا أجاب "أفضل الرحيل إلى أوروبا، لن أستطيع اللعب في مصر فالإعارة في حد ذاتها كانت صعبة".

وعن رأيه في محمد صلاح اختتم قندوسي حديثه "بالنسبة لي محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في الكرة المصرية بعد أبو تريكة ومحمد الشناوي. الشناوي أقرب لاعب لي ودعمني كثيرا ولا أتمنى خروجه من الأهلي".