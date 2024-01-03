سيريس عن مفاوضات الأهلي مع وسام أبو علي: لا يمكن النفي أو التأكيد ولم نحدد القيمة المالية

الأربعاء، 03 يناير 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

وسام أبو علي

رفض جوناثان إديرشتروم المدير الرياضي لنادي سيريس السويدي التعليق على مفاوضات الأهلي لضم وسام أبو علي مهاجم الفريق.

وكان وسام أبو علي لاعب فريق سيريس السويدي والذي ارتبط اسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال لـ الأهلي عن رغبته في الرحيل عن فريقه بمقابل مادي يستحقه ناديه.

ونفى إديرشتروم تحديد قيمة مالية محددة من أجل الموافقة على بيع وسام أبو علي.

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وقال جوناثان إديرشتروم عبر موقع fotbolldirekt السويدي: "هناك اهتمام كبير بوسام أبو علي وأيضا بعض لاعبينا الآخرين، هو أمر جيد للغاية بالنسبة لنا".

وأوضح "لم يحدث وأن حددنا سعرا لبيع وسام أبو علي، نحن في وضع جيد لأن جميع اللاعبين لديهم عقود طويلة".

وبسؤاله عن مفاوضات الأهلي كشف "لا يمكنني تأكيد أو نفي ما إذا كان هناك عرض رسمي لضم وسام أبو علي".

واختتم تصريحاته "إذا حدث وفقدنا لاعبين فمن الطبيعي أن نتابع لاعبين آخرين لكننا سنرى".

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

ومثل وسام أبو علي منتخب الدنمارك في المراحل السنية لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للمنتخب الأوروبي.

الأهلي وسام أبو علي سيريس
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