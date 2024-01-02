رومانو: سانشو يقترب من العودة إلى دورتموند

بات جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد على أعتاب العودة لفريقه السابق بروسيا دورتموند.

جادون سانشو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ووفقا للعديد من التقارير الصحفية أبرزها صحيفة "بيلد" الألمانية والصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت "إيطاليا فإن سانشو سينتقل معارا لدورتموند حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت التقارير أن سانشو أعطى الضوء الأخضر لإتمام الانتقال وينتظر قرار يونايتد.

ودخل الناديان في مفاوضات بشأن تحديد رسوم انتقال سانشو وكيفية تغطية راتبه.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب لتدريبات دورتموند الأسبوع المقبل.

اللاعب صاحب الـ23 عاما لعب في دورتموند قادما من ماشستر سيتي من عام 2017 حتى 2021.

وبعد ذلك انضم إلى يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

وبعد الغياب عن التشكيل ضد أرسنال بداية شهر سبتمبر، صرح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حينها بإن "الأداء السييء في المران هو ما أفقد سانشو موقعه في التشكيل".

سانشو بدوره رد على حسابه بموقع انستجرام متهما تين هاج بـ "الكذب"، لتنهار العلاقة بين الطرفين تماما منذ ذلك الحين.

ومع إصرار سانشو على عدم الاعتذار ظل مجمدا ولا يشارك حتى في مران الفريق.

وشارك سانشو في ثلاث مباريات فقط مع يونايتد الموسم الجاري لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أما إجمالا فخاض مع يونايتد 82 مباراة سجل خلالهم 12 هدفا وصنع ستة آخرين.