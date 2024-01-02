كويز أمم إفريقيا - اختبر نفسك.. هل تعرف إحصائيات منتخب مصر في البطولة؟
الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 19:03
كتب : FilGoal
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف أبرز المعلومات عن النسخ السابقة من البطولة؟
حسنا اختبر نفسك ومعلوماتك عن إحصائيات منتخب مصر في البطولة، ونافس أصدقائك.
وأخبرنا بنتيجتك في التعليقات.
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