أورنيستين: مانشستر يونايتد قرر إنهاء إعارة ريجيلون

الثلاثاء، 02 يناير 2024 - 17:05

كتب : FilGoal

سيرخيو ريجيلون - مانشستر يونايتد

كشف دافيد أورنيستن الصحفي بشبكة ذا أثليتك عن نية مانشستر يونايتد في قطع إعارة لاعبه سيرخيو ريجيلون.

ويقضي ريجيلون الموسم معارا إلى مانشستر يونايتد من صفوف توتنام.

وفقا لأورنيستين فإن رغبة مانشستر يونايتد في قطع الإعارة بسبب عودة لوك شاو وتايرل مالاسيا من الإصابة.

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صاحب الـ 27 عاما شارك مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام في 12 مباراة.

ريجيلون كان الخيار الثاني لمانشستر يونايتد بعد مارك كوكوريا لاعب تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسيدفع مانشستر يونايتد شرطا جزائيا مقابل إنهاء إعارة اللاعب.

اللاعب سيحق له الخروج من توتنام خلال شهر يناير حال عودته واللعب مع فريق آخر لأنه لم يلعب سوى لمانشستر يونايتد منذ بداية الموسم لذلك فإن عودته قتد تتيح له الانتقال إلى فريق آخر بشكل طبيعي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 وبفارق 9 نقاط عن المربع الذهبي.

مانشستر يونايتد توتنام سيرجيو ريجيلون
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